Abultada derrota de URA

Es de esos días en los que no se debe perder demasiado tiempo en lamerse las heridas, puesto que la planificación de la temporada preveía dos partidos tan duros como se han dibujado los de Ciencias y Arquitectura. El equipo está en formación, faltan tres fichajes y se sabe que la liga particular no tiene a esos dos rivales de tanto nivel. Además, los madrileños, con la mente puesta en que Unión Rugby Almería le ha ganado en las dos temporadas previas, insistió en el ensayo hasta el último suspiro, buscando ahondar en la brecha abierta. De este modo, el ya abultado marcador se hizo durísimo con cuatro depositados en los últimos 7 minutos de juego. No importa, porque URA crecerá.

De hecho, la primera parte de los cruzados fue muy buena, aumentando su nivel de un modo notable en defensa y dejando claro que faltan ajustes en el ataque. Arquitectura abrió el marcador en el minuto 7 y lo ensanchó en el 18, en ambas ocasiones con try transformado. Desde ese momento permaneció inalterado durante muchos minutos hasta que, como casi siempre, la fatídica última jugada antes del descanso pasó su habitual factura. Del posible 14-0 en el intermedio, se paró el partido con 21-0, y habiendo dejado además varias opciones de puntuación para los hombres dirigidos por Ken Wills. La curiosidad estuvo tanto en él como en Johnstone, los compatriotas.

Ambos neozelandeses, recién llegados a España, dirimieron un primer choque con armas desiguales. De hecho, no tiene nada que ver el XV local con el que jugó este mismo partido en noviembre pasado. Los refuerzos han relegado al banquillo a los oriundos, y la rosa quiere florecer en División de Honor. Tras el descanso llegaron 9 ensayos locales mientras que se diluía la oposición de los unionistas, cansados, con equipo corto en el desplazamiento y con rostros que miraban por primera vez la División de Honor B. Se puede pensar que el club

madrileño se ha cobrado su venganza, estéril, buscando masacrar, pero el honor de URA quedó intacto, porque de nuevo se dio todo.

Acusado el cansancio y la inexperiencia de algunos de los integrantes de la delegación desplazada a la capital de España, lo importante es quedarse con que se aguantó muy bien los primeros 40 minutos con la sola pega de no haber puntuado cuando se tuvieron opciones, parecido a la melé a cinco metros que se desperdició con Ciencias cuando el partido estaba abierto. Desde ahí se ha comenzado a construir el ‘re-debut’ en casa frente a Ingenieros Industriales Las Rozas, que curiosamente es el partido que se jugó tras la visita a Arquitectura la pasada campaña. Así, se toma la cita del próximo domingo desde las 12.00 horas como vital y se llama a una demostración de fuerza en la grada.

Hasta ahora ha tocado penar y soportar dos marcadores realmente adversos en los que aun no se ha conseguido puntuar, pero se trata de una imagen muy distorsionada de lo que realmente deberá de dar de si la tercera temporada en la segunda categoría del rugby nacional. En ese sentido, Manolo Ortiz, jugador clave que tuvo que retirarse al poco de iniciarse el segundo tiempo en Ciudad Universitaria por molestias en el gemelo, se quedó con “una notable mejoría” y las “muchas opciones” de ganar el próximo domingo, eso desde el corazón de la plantilla de URA. A eso se suma Pablo Jiménez, director deportivo de la entidad unionista, llamando a la calma porque todo esto se preveía.

Visto el resto de los resultados de la jornada, no se puede aplicar aquello de ‘mal de muchos, consuelo de tontos’, pero sí que es significativo el 75-0 de Ciencias sobre Cisneros Z. Los equipos muy fuertes están demostrando que lo son desde el minuto 1 de la temporada, mientras que los demás lo están sufriendo o están peleando entre si en una lucha muy nivelada. En ese sentido, Ingenieros Industriales ha ganado a Olímpico 32-17 tras haber caído ante el Trocadero, que ha su vez ha regresado derrotado de Cáceres por 18-16. La liga de los ‘mortales’ es la que sigue sin comenzar para Unión Rugby Almería, que no conoce la victoria como tampoco Olímpico y Universidad de Granada.