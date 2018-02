Acercarse a la provincia

Con algún que otro año de retraso para una entidad que lleva 15 años en la LFP, la UD Almería presentaba ayer oficialmente su Fundación con el "firme propósito de ser un referente social", declaración de intenciones que lleva inherente no haberlo sido hasta la fecha o, al menos, no haberle sacado el jugo esperado a esa teórica labor social. El club busca calar hondo no solo en la capital, sino también en toda la provincia.

Para ello ha dotado al nuevo organismo de su propia directiva, en la que Alfonso García duplicará cargo atesorando igualmente la presidencia, con su hija Lorena García como vicepresidenta, José Juan Bonillo en las labores de tesorería y la coordinación general en manos de Fernando Soriano, cargo para el que en los círculos rojiblancos no pocos habían postulado la figura de Manolo García, muy vinculado a los actos de dicha índole que el club ha desarrollado con anterioridad.

El propietario de la sociedad indicaba durante la presentación que se trata de un proyecto en el que llevan mucho tiempo trabajando. Buena prueba de ello es que la Fundación ya tiene varias actividades en marcha como son la escuela de fútbol para personas con discapacidad intelectual, que cuenta con el respaldo y la colaboración de las asociaciones Aspapros, A Toda Vela y Asalsido, cuyos integrantes entrenan semanalmente en la Universidad y el pabellón de la Juventud.

Otro de los objetivos marcados a nivel de integración pasa por participar el próximo año en la Liga Genuine, que promueve la LFP. Daniel Martínez Duque es el entrenador de estos deportistas con discapacidad intelectual. De manera inminente, además, arrancará el proyecto 'Aulas rojiblancas', una suerte de 'El deporte es vida' que Unicaja voley desarrolla desde hace tiempo, con la meta de acercar los valores del deporte y del club a los más jóvenes de la capital y la provincia, para lo cual se visitarán centros educativos con la presencia de jugadores de la primera plantilla.

Con todo, el proyecto estrella lo anticipaba Fernando Soriano al tomar la palabra: "Llevaremos a cabo propuestas que se han realizado tradicionalmente, pero incluiremos muchas más". Ahí se integra la demandada creación de un equipo femenino que vista con los colores rojiblancos, además de la organización de Escuelas de Tecnificación.

Al margen de lo expuesto, Fundación Almería asumirá a partir de ahora el Campus que cada año organiza en verano el conjunto unionista, pero además tiene previsto organizar otro de invierno en Semana Santa, que tiene los preparativos desarrollados.

La entidad, que nace sin ánimo de lucro, está abierta a respaldar cualquier iniciativa de instituciones, clubes, asociaciones y, en definitiva, colectivos de distinta índole que estén dentro de las señas de identidad que defiende la Fundación Almería.

La intención es abarcar todo tipo de actividades sociales, deportivas y culturales, con atención especial a acciones solidarias. En este sentido se está colaborando con la asociación El Saliente en su trigésimo aniversario. La sede estará dentro de las instalaciones del Estadio de los Juegos Mediterráneos, en un local ya habilitado y cedido por el Patronato Municipal de Deportes.