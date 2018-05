"Afrontaré la promoción con la misma ilusión que cuando jugaba"

-vuelve al banquillo rojiblanco en unos días convulsos para la entidad y lo hace con una alegría.

-No fue una semana fácil ni para el cuerpo técnico ni para los chavales. Nos vimos el jueves, tuvimos pocas sesiones, pero hem os logrado el objetivo de amarrar a la primera play-off.

-Empecemos la entrevista por su filial, poco ha tocado con respecto a Fran Fernández.

-No había necesidad de cambiar la dinámica de trabajo, el equipo viene de hacerlo muy bien. Además, para los jugadores el cambio hubiese significado un desajuste. Sólo hemos dado unas pinceladas.

-Dos partidos más y llega lo mejor de la temporada.

-La primera charla que tuve con ellos sólo hablé de amarrar el play-off, quería que nos centráramos en el Loja. A partir de ahora, es el momento de disfrutar, trabajar y ser ambiciosos. Han hecho una temporada muy buena y ahora que les llega la oportunidad, tienen que desarrollar todo el fútbol que llevan dentro.

-¿Y a nivel persona cómo está Esteban en esta nueva aventura?

-Fue una sorpresa por cómo sucedieron las cosas. Siempre he querido entrenar y si es en el Almería, en el club en el que me he criado, mucho mejor. No pude continuar desarrollando el trabajo que ya llevaba hecho en el División de Honor Juvenil, pero esto es fútbol y acaba de surgir esta oportunidad para volver.

-Afrontó como jugador una fase de ascenso a Segunda B y ahora lo hace como técnico.

-Es un reto grande porque llevo muy poco en este mundo de los banquillos, pero lo afronto con la misma convicción que lo hice como jugador. Sin ilusión no se llega a ningún lado, a partir de ahí intentaremos transmitirle a los chavales nuestra experiencia y nuestros conocimientos.

-Menuda hornada buena de técnicos almerienses goza ahora la UDA.

-Y otra gente que no está en el club, Almería tiene gente muy preparada como Fran, Francisco, Ortega... Decir nombre es injusto porque me dejo a muchos. Trabajamos con mucha ilusión y lo que necesitamos es que nos den la oportunidad porque aspiramos a la máximo.

-¿Cómo ve al primer equipo?

-El partido del Barcelona B era vital, se consiguieron tres puntos de oro. Se ha llegado en una situación complicada a este final de temporada, no es fácil coger al equipo como lo ha hecho Fran. Ojalá el cambio de dinámica se note y el equipo consiga la salvación. En la reunión que tuve con el club, se me dejó claro que lo más importante es la salvación del primer equipo, teníamos que colaborar en todo lo que pudiéramos. Nuestra misión es tener a los chavales preparados para cuando Fran los necesite.

-Se le ha allanado bastante el camino con la victoria y el calendario ciertamente cómodo.

-Sí, es cierto, pero un mes en Segunda División es larguísimo, se hace eterno y ahora es cuando se decide todo por arriba y por abajo. Hemos acortado distancias con equipos como Alcorcón o Nástic, hay que ir paso a paso para terminar de sacar esto.

-La afición le responde al primer equipo y al filial.

-A cualquier afición hay que darle de comer, tiene que ver detalles que le hagan identificarse con su equipo. Los almerienses siempre han estado con el club, es un apoyo importantísimo, sobre todo en estos momentos tan complicados.

-Usted ha jugado en Tercera, Segunda B y Segunda A, ¡qué importante es la LFP!

-Ha cambiado mucho el fútbol, ahora la LFP es viabilidad. Llevamos varios años coqueteando con el descenso y ciertamente esto es malo, pero hay que ser optimistas, amarrando los partidos de casa hay mucho ganado.