Alarma en la jornada 14

Joaquín desempeñará el papel de Mandi ejerciendo pareja en el doble pivote junto a Rubén Alcaraz. Por delante se abre un abanico de posibilidades. Parece claro que el canterano Gaspar volverá al once inicial dado su buen estado de forma.

En portería el gaditano René Román es inamovible y de lo poco indiscutible del equipo. En defensa, y por las escasas pistas dejadas en el anexo, Ramis podría decantarse por Nano, Morcillo, Owona y Fran Rodríguez. El italiano Motta vuelve a la convocatoria y su improbable presencia en el once tendría connotaciones impositivas habida cuenta de la reunión de marras del máximo mandatario con la dirección deportiva y de que la propia afición lo demanda.

El once unionista va a presentar varias novedades obligadas por la baja de Mandi (sancionado por acumulación de tarjetas amarillas) además de las recuperaciones de Jorge Morcillo y Nauzet Alemán, que entraron en la lista tras recibir el alta médica.

Ramis se autoconvence predicando que desde hace unas jornadas se generan más ocasiones, fundamentalmente a través de centros laterales que, por lo común, no encuentran rematador, si bien confía en que pronto les cambie la suerte en esa faceta.

En la montaña rusa con sentido único descendente en la que se halla sumida la UD Almería desde hace varias temporadas no hay semana tranquila o sin sobresaltos. La que mañana concluye previo paso esta tarde por Albacete ha sido la de la ratificación de Luis Miguel Ramis que, como a nadie se le escapa, en el mundo del fútbol suele ser el preludio de la destitución.

Enrique Martín: "El Almería tiene calidad y estuvo arriba"

El entrenador navarro del Albacete Balompié, Enrique Martín, restaba ayer trascendencia al envite ante el Almería, puesto que considera que "cualquier rival puede ganar a cualquiera", y no deben dejar "que las circunstancias de los contrarios" les afecten, explicó. Para Martín es un "camino largo" lo que recorrerá el cuadro albaceteño, por lo que no le da "más importancia a este partido", aunque también ha remarcado que "tres puntos, a veces, sirven para dar un pasito grande". Preguntado por si la alta intensidad que estaba mostrando su equipo en los inicios de los partidos podía pasarle factura al final de los mismos, ha remarcado que "la intensidad es innegociable", y que tienen "gasolina para tiempo", aunque ha aclarado: "debemos buscar el equilibrio y crecer con el balón". Su política de rotaciones le está permitiendo conseguir esa "intensidad innegociable", que el técnico navarro considera que es esencial para mantener el nivel. "Tuve tres partidos seguidos nada más llegar y lo que parecía un hándicap se convirtió en un tesoro, porque los pude ver a todos y ahora puedo poner a cualquier defensa, centrocampista o delantero y cualquier equipo que saque está al nivel exigido", subrayaba. Además, considera que su grupo tiene margen de mejora y ha vaticinado que "con este nivel de entreno habrá chicos, que sólo habían jugado en Segunda B, acostumbrados a un ritmo más lento, que pronto cogerán el nivel físico que exige la Segunda". Del Almería recalcó que es un conjunto "con calidad y gente interesante que llegó a estar arriba al principio y por algo sería". Martín ha resucitado a un equipo que parecía a la deriva en manos de José Manuel Aira, que tras lograr el ascenso, no supo encajar en la categoría de plata.