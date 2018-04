Alberto Puentes: “A Córdoba y a cualquier equipo se le puede ganar siendo nosotros mismos”

El Ecoculture CB Almería se mide el próximo domingo (12:30 horas, Pabellón Moisés Ruiz) al Yosiquesé de Córdoba en el inicio de la segunda vuelta de la fase de ascenso de la Liga EBA. Los rojillos, invictos en lo que va de segunda fase, quieren seguir con la misma mentalidad que hasta ahora, paso a paso y confiando en que con su juego pueden superar a cualquier rival que se ponga por delante.

Así lo afirma Alberto Puentes, uno de los dos capitanes del equipo almeriense, que asegura que el equipo está “en su mejor momento” y que el parón les ha venido bien “para descansar” y afrontar el siguiente encuentro “con muchas ganas”.

Para el jugador tabernero, “seguimos con nuestro objetivo que es el de ir paso a paso y a pesar de que llevemos cinco victorias en esta segunda fase no miramos más allá del partido del domingo” frente al Yosiquesé, aunque “sí es inevitable pensar en que podemos conseguir una de las tres plazas para el play-off de ascenso pero es inevitable porque estamos haciendo un buen trabajo y somos conscientes de que ningún equipo nos ha regalado nada” ya que “cualquier equipo de esta fase no va a regalar nada y puede ganar a cualquiera”. El mejor ejemplo, dice, son ellos mismos, ya que “nosotros no éramos tampoco los favoritos y estamos dando mucha guerra”.

Para Alberto, la clave está en ser ellos mismos. “Si jugamos los partidos a lo que sabemos, a defender y correr y jugar con un ritmo alto en ataque, creo que tanto a Córdoba como a cualquier equipo se le puede ganar siendo nosotros mismos y ya lo hemos demostrado”. Este domingo, nueva oportunidad para seguir creciendo en la fase de ascenso.

Para el encuentro, el Club Baloncesto Almería ha cursado invitación al club Estudiantes de Huércal, que acudirá con todos sus jugadores de base para presenciar el partido y disfrutar del espectáculo que suelen ofrecer los jugadores rojillos en cada una de sus citas como locales.