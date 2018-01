Alcaraz: "¡Nanooo, no estás corriendo!"

Con Lucas Alcaraz los futbolistas saben que en una sesión de entrenamiento no hay margen para el relax. Que se le pregunten si no a Nano, que ayer se llevó una bronca monumental del técnico granadino al considerar que no estaba haciendo el trabajo con la intensidad que requería.

La escena se produjo en la recta final del entrenamiento en el anexo Mediterráneo. El cuerpo técnico había dispuesto dos equipos para ensayar ejercicios de presión y cierre de espacios entre líneas cuando Alcaraz, a voz en grito, llamaba la atención de Nano por su pasividad.

"¡Nanoooooo, no estás corriendo!" le interpeló Alcaraz al lateral zurdo, que se había descuidado para incorporarse a un ataque acompañando al extremo. "Sí que estoy corriendo, míster", respondió contrariado el defensor malagueño.

"No estás corriendo porque te estoy viendo y no me lleves más la contraria. Si quieres me lo dices luego en el vestuario", le reprochaba el técnico acto seguido ante la atenta mirada del resto de compañeros, así como de miembros de la prensa y numerosos aficionados que habían acudido al primer entrenamiento de Soleri.

El episodio puede interpretarse como una forma de Alcaraz de motivar a un jugador que lleva unas semanas sin competencia en su puesto debido a la lesión muscular de Pervis Estupiñán. El jugador ecuatoriano ya gustaba a Lucas en su etapa nazarí y no se descarta que en cuanto esté recuperado cobre protagonismo en el carril zurdo.

A diferencia de Ramis, con actitud más pasiva en los ensayos, Alcaraz manda parar cada vez que considera que algo no se ajusta a lo deseado. El reloj marcaba más de las 13:00 horas cuando concluyó el trabajo.