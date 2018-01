Alcaraz no tiene clara la convocatoria

Lucas Alcaraz no se mojó acerca del debut del italiano Soleri, único fichaje hasta el momento del Almería, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. "No está decidida la convocatoria pero es posible que entre Soleri", futbolista que cree que le va a aportar mucho al equipo: "Dentro de nuestras posibilidades se ha apostado por un jugador en proyección".

El míster no se fía el encuentro frente al Numancia. "No me sorprende que se encuentre arriba en la clasificación. Es un partido difícil de prevenir. Es un equipo bueno en las transiciones y el juego directo", por lo que espera lo siguiente de su equipo: "Con cualquiera de los sistemas de juego tenemos que intentar ser equilibrados".