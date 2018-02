Alcaraz: "Tenemos que cometer los mínimos errores"

Lucas Alcaraz atendió ayer a los medios de comunicación de nuevo para hablar de bajas. "Verza creo que no va a llegar y a Caballero tendremos que verlo en el entrenamiento de mañana. Owona ya está entrenando con nosotros, pero no está recuperado del todo", asegura el técnico que no pone excusas al respecto: "Son varias las bajas, pero estamos ahora mejor que en Navidad, que estábamos en precario. Nos gustaría tener más recursos, pero con lo que tenemos, vamos a hacer un buen partido".

Sobre Osasuna, dijo que "tiene una gran capacidad económica, como Granada y Sporting, por lo que tiene una gran plantilla. Debemos cometer el mínimo porcentaje de errores en campo propio para tratar de ganar el partido".