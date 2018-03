Alcaraz: "No hemos sido contundentes"

Normalmente, en las ruedas de prensa Lucas Alcaraz suele hablar y enrrollarse. Sin embargo, ayer se le notaba el cabreo y las palabras apenas le salían del cuerpo. Una de las primeras frases dichas a la radio oficial del club, UDA Radio, define perfectamente los pecados que tuvo su equipo en el Nuevo José Zorilla. “No hemos sido demasiado contundentes cuando hemos tenido que defender el resultado. La primera ocasión de Mata ha acabado en gol. Me da la impresión que se pudo evitar la jugada para que no hubieran marcado el gol de la victoria”, con el partido casi acabado.Y es que al Valladolid no le hizo falta mucho para quedarse con los puntos en la segunda parte. “Hemos generado mucho, pero hemos rematado poco y a ellos les ha ocurrido justamente al revés y al final se han quedado con la victoria. Los partidos se resuelven en el área y nosotros no hemos estado finos ni en la nuestra ni en la contraria. Si lo hubiéramos estado aunque fuera en la suya, podíamos haber marcado más”, se lamentó el técnico granadino que explicaba el posicionamiento táctico utilizado: “La defensa de tres era para juntar tres arriba porque el Valladolid presiona arriba. Hemos bajado en la segunda parte por el tema físico”. Finalmente, aunque con pocas ganas y sin llegar a creerse demasiado lo que decía, el míster quiso brindar un voto de confianza a sus jugadores después de una nueva derrota. “Los futbolistas tienen la actitud necesaria, pero hay partidos que se ganan y otros que no, y el de hoy [por ayer] ha sido de los segundos”.²²