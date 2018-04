Alcaraz: "El equipo estaba herido y ha competido muy bien"

A Lucas Alcaraz se le vio muy nervioso a lo largo de los 93 minutos y tremendamente feliz en la sala de prensa del Estadio Ramón de Carranza. El míster almeriense valoró muy positivamente el punto sumado y el esfuerzo realizado por sus jugadores para lograr un empate que servía para borrar la mala imagen de los últimos encuentros. “Veníamos con mucha necesidad y hemos sumado ante un equipo muy bueno, que lucha por estar la temporada que viene en Primera División. Sabíamos que nos tocaba trabajar mucho para puntuar. En la primera parte no ha pasado nada, pero en la segunda sí que nos han apretado mucho. Igual nos ha faltado frescura para atacar, pero hemos tenido sacrificio para ayudarnos en defensa”, indicaba el míster, que tenía claro que sus jugadores se dejaron el alma en el césped gaditano: “La gente venía muy mentalizada, herida por la última derrota, que yo creo que no fue justa. Por lo menos tenemos la recompensa del punto en un escenario bastante exigente”.Uno de los nombres propios, como en tantos encuentros a lo largo de la presente temporada, fue René. El gaditano hizo varias intervenciones de mucho mérito. “Ha hecho paradas muy buenas, pero el trabajo de todo el equipo le ha ayudado. Necesitamos de su trabajo porque lo hace fenomenalmente bien”, comentaba Lucas Alcaraz, que no suele personalizar en sus jugadores, pero ayer la ocasión lo merecía. Una vez analizado el partido, el siguiente reto llegará ante el Albacete la semana que viene, un partido en el que los rojiblancos tienen que ganar los tres puntos como sea. “Las malas rachas hay que intentar romperlas pronto. A ver si somos capaces de volver a ganar la semana que viene, tenemos que intentar encontrar una buena racha, aunque estemos en un mal momento por culpa de las lesiones”.