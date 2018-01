Alcaraz: "No me explicó como no ha llegado el 2-2"

Le daba vueltas todavía al partido Lucas Alcaraz mientras analizaba en la sala de prensa cómo su equipo se marchaba de vacío del Carlos Tartiere. “Hemos tenido opciones de ganar el partido y de empatar con el 2-1. Hemos tenido nuestras oportunidades, pero sin remates pese a los buenos centros”, argumentaba el granadino, que cree que el trabajo fue bueno en términos generales. “El Oviedo sólo ha tenido dos tiros a gol, el balance ha sido bueno. El equipo ha estado bien, hemos tenido mala suerte en nuestra área, con un balón que pasa entre las manos del portero y otro que se mete tras dar en el palo. Que el partido no termine 2-2, con las ocasiones que hemos tenido, sí que es para estar enfadado”.Un periodista asturiano le hacía la pregunta que explica cómo el Oviedo fue capaz de darle la vuelta al marcador: ¿Toché fue el jugador determinante? “Ellos tenían que poner más gente por delante del balón, pero creo que lo que marca el partido es el infortunio. Entre el segundo gol de ellos y el final, hemos tenido varias contras de Pozo que han generado buenos pases, pero sin remate. He visto cerca el empate, pero seguimos sin efectividad”, indicaba el técnico.Finalmente, Lucas Alcaraz fue preguntado sobre la incorporación de Soleri. “Es algo de la dirección deportiva. Cuando se haga oficial, ellos darán las explicaciones”, dijo en un primer momento, sin tener constancia de que ya lo había hecho oficial el club a través de su página web, por lo que acto seguido sí que hizo un breve comentario: “Nos tiene que ayudar arriba, es un chaval joven y se ajusta a nuestro presupuesto, que no lo tenemos. Si es beneficioso para la Roma y para el Almería, bienvenido sea”, se despedía el granadino bastante insatisfecho de la primera visita de la segunda vuelta.