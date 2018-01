Alcaraz: "Nos ha faltado generar más"

El míster del Almería, Lucas Alcaraz, apuntó lo siguiente del encuentro. “Ha sido un partido típico de la categoría. El equipo ha trabajado mucho y bien y aunque ha habido ocasiones, nos faltó generar más en los últimos metros. Es lo mejorable, porque en el resto del campo el equipo estuvo estable y no se ha encajado. Lo positivo es eso y lo mejorable es que necesitamos generar un poco más. Estamos en un momento de transición, recuperando lesionados y con chavales nuevos. No ha habido muchas ocasiones, pero sí que hemos podido haber marcado”.

Por su parte, Arrasate dijo que "en el juego hemos sido superiores sin tantas ocasiones, dos o tres muy claras. Hemos hecho más para ganar que el rival pero hay que definir mejor en el último tercio. Valoro el punto porque es un campo complicado, pero creo que pudimos sacar algo más. Hasta ahora jugaban el 4-3-3, pero con la baja de Verza pensábamos que podían hacer algún cambio. Tienen situaciones de balón parado y es un equipo que no se rinde, pero no damos por bueno el punto al entender que hemos sido mejores al rival, pero no se trata de serlo solo en el marcador, sino también en el partido”.