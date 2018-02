Alcaraz: "Hemos 'fichado' a Callejón"

El técnico rojiblanco pasó ayer por rueda de prensa para hablar del partido ante el Sevilla B: "Será un partido difícil ante un equipo de calidad que no va bien, pero ellos no tienen carga psicológica. Tenemos que ganar sí o sí siempre, no sé por qué no podíamos haberle ganado a Osasuna u Oviedo, siempre tenemos la obligación de hacerlo para salir de abajo".

Respecto a la lesión de Mandi, dijo lo siguiente: "La voluntad de los compañeros es estar siempre al lado de quien se lesiona. Más allá de eso, es una faena perder a un futbolista así durante seis meses", antes de desvelar que Callejón iba a subir al primer equipo: "Es un futbolista inteligente, equilibrado, con mucho sentido a la hora de jugar. Cuando lo vayamos a solicitar, sé que nos va a ayudar mucho".