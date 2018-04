Alcaraz: "Tenemos que ganar partidos de una vez"

Ha tardado en reconocerlo. Posiblemente sea tarde, aunque todo el mundo confía en que no. Ayer sí lanzó un mensaje si no contundente, sí por lo menos para poner en sobreaviso a la gente del club (la afición y los medios de comunicación ya lo llevan viendo varias jornadas) de que podría ser que este año sí se abran las puertas de Segunda B.El problema está claro: el equipo anda lejísimos del nivel mínimo exigido para puntuar a estas alturas de la competición, por muy bien que supuestamente se entrene. “Tenemos que apretar mucho más. Está bien que sepamos las cosas que tenemos que hacer, pero a partir de ahí, los estados de rendimiento tienen que aumentarse mucho”, para evitar que se produzcan fallos tan clamorosos como el que dio pie al 1-0 nada más comenzar la segunda parte: “El primer gol es un error de falta de intensidad. Nos ha faltado contundencia, había mucha gente en el área y ha rematado Papu solo”.El técnico granadino, con pocas ganas de hablar en rueda de prensa y con un tono de voz semejante a la cara de Alfonso García al término del encuentro, sabe que su equipo le condeció demasiado a un conjunto tan peligroso en ataque como el Zaragoza. “El equipo ha estado bien, pero el fútbol es un deporte colectivo de once partidos individuales y no hemos ganado balones divididos y hemos regalado mucho cuando teníamos la posesión”.La pregunta del año después de ocho jornadas sin perder y con el descenso pisando los talones: ¿será la la salvación posible? “Pienso que sí, pero hay que ganar partidos de una vez por todas. Si no, todo lo que estamos haciendo es hablar por hablar, las palabras se las lleva el viento. Todos partidos que quedan son todos partidos del año”, finalizaba Alcaraz en referencia al choque ante el Barcelona B.