Alcaraz: "El gol ha sido evitable"

Lucas Alcaraz dijo lo siguiente en rueda de prensa. “Es un gol evitable, ha sido un despiste nuestro. Ha sido un partido muy igualado, que se ha definido en esa acción. La lesión de Mandi parece tendón de Aquiles, no sé si total o parcial, pero tiene pinta de rotura en una acción en la que estaba solo. Ha habido una fase de la segunda parte, después del gol, en la que nos ha costado generar y llegar. Pero luego sí que hemos tratado de llegar con diez, en la que hemos estado cerca del empate, pero el árbitro no ha permitido jugar. Valoro la actuación de los jugadores, creo que ha sido un partido de 0-0, pero ellos han acertado en el único fallo que hemos cometido. No hemos tenido problema de carácter o actitud, el esfuerzo de los jugadores hay que reconocerlo, aunque es cierto que hay momento de más o menos acierto”.

Por otra parte, el técnico comentó que la lesión de Mandi apunta a rotura de tendón de Aquiles, por lo que el futbolista se perdería lo que resta de temporada.