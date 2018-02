Alcaraz: "Hemos mejorado con Caballero y Lass"

Nada más terminar el encuentro, todavía con la adrenalina por las nubes, el entrenador rojiblanco Lucas Alcaraz atendió a los micrófonos de UDA Radio a pie de campo y antes de subir a la rueda de prensa para atender a todos los medios de comunicación. Sin pelos en la lengua, el granadino hizo la lectura perfecta del partido. Reconoció que el plan inicial fue un auténtico desastre, con un equipo sin intensidad ni ideas, pero a partir del descanso, el Almería dio un cambio radical y dejó de ser un alma en pena, para convertirse en un equipo con el carácter necesario para lograr una importantísima victoria en tierras murcianas.“El Lorca ha salido a por todas desde el inicio, mucho más fuerte que nosotros, y se ha encontrado con un penalti nada más comenzar que no ha sido. No lo he visto por televisión todavía, pero por lo que me dicen no ha sido penalti. A partir de ahí, su repligue intensivo, nuestros nervios a la hora de conducir el balón y el mal estado del campo hacían el resto. En el descanso hemos cambiado lo que no nos venía bien, como era tener tanto balón con los tres pivotes, y hemos metido a Pablo Caballero para el juego directo y Lass para tener velocidad por banda. Los últimos minutos han sido de sufrimiento con tantos jugadores del Lorca en nuestro área, pero es normal porque ellos se jugaban ya el todo por el todo”, comenzaba el técnico rojiblanco, que se congratula por haber logrado tres puntos fundamental para dejar de forma momentánea la zona de descenso a Segunda División B: “Ha sido importantísimo el triunfo por la situación en la que nos encontrábamos en la tabla y por dejar a un rival muy tocado”.Alcaraz destacó también la facilidad con la que el equipo está viendo puerta como visitante. “Marcar fuera de casa es importante porque no es fácil mantener la portería a cero y siempre necesitas goles para puntuar”, sentenció el técnico granadino en los micrófonos de la radio del club.