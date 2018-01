Alcaraz: "Los méritos han estado compartidos"

Lucas Alcaraz decía lo siguiente en la rueda de prensa. “En el desarrollo del partido el juego ha sido equilibrado, pero tras el gol tuvimos la desgracia de marcar en propia puerta y fallar un penalti. Con tanta igualdad cualquier golpe de suerte o acierto a favor o en contra te pasa de una victoria a empate. Se pudo ganar, pero los méritos han estado compartidos por unos y otros. Al fallar el penalti en el último minuto no te sabe peor. Los partidos se generan en un contexto y nos iba a costar mucho trabajo jugarlo al hacer debutar a un chaval [por Navas]. Fran no estaba para 45 minutos, pero la tarjeta [a Navas] nos condiciona mucho. Verza tenía un problema que no sabíamos si podía o no jugar... Pero el equipo ha sido competitivo sabiendo jugar a un rival que ha ganado muchos partidos fuera de casa. Nos sentíamos cómodos en nuestro campo saliendo a la contra, pero cuando eso nos podía acercar al segundo gol, surge la mala suerte del empate y estamos 15 minutos con ellos mejor. En el arreón final se logra el penalti y viene todo lo demás”.

Por su parte, el técnico visitante Rodri apuntó que: "Ya preveíamos que iba a ser muy disputado y difícil porque venían de cuatro victorias seguidas en casa y no conceden muchas ocasiones, aprovechando las pocas que tiene. Ha sido así pero hemos sido capaces de reponernos y empatar. En la última jugada ha sido penalti, pero hemos tenido el acierto del portero de pararlo, aunque no habría sido justo irnos con una derrota porque hicimos méritos suficientes para el empate”.