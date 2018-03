Alcaraz: "Hasta la orilla, ni ahogarnos ni complacernos"

-¿cómo piensa recomponer el equipo ante las bajas de última hora?

-Con lo que hay tendremos que elegir la forma de jugar. Será Rubén y otro en el caso del centro del campo. Fran tiene el cruzado roto y Joaquín un problema muscular, a falta de la resonancia. Por desgracia Fran es una nueva lesión larga por mala fortuna. Es joven y estaba empezando de otra lesión, ya veía la luz y tiene una nueva desgracia.

-¿Qué virtudes destaca del Reus?

-Es fiable, encaja poco y defiende bien en su campo. Tenemos que saber que el rendimiento tiene que ser alto y las prestaciones individuales también, aparte de funcionar de forma armónica en lo colectivo.

-Cumplirá 300 partidos en Segunda en tierras catalanas, ¿hubiera preferido otro escenario?, ¿qué recuerdos le trae la cifra?

-Es un escenario que si se da un buen resultado me va a parecer fenomenal la efemérides. Recuerdos vienen todos, desde que debuté contra el Badajoz en el viejo Colombino, de la primera victoria en el Vicente Calderón, de los dos ascensos... muchas cosas que por suerte en Segunda he disfrutado. Han sido años en los que la profesión me ha concedido ese placer, no es nada fácil, pero es una categoría bonita para el entrenador porque incides más en lo que es el juego que muchas veces en Primera, donde dependes más de la pegada, la calidad individual o cosas que se escapan al trabajo propio del día a día del entrenador.

-Por las características del campo, ¿es un partido diferente?

-Todos los partidos son diferentes. La gente está cerca, ellos aprietan y tienen una forma de jugar interiorizada porque llevan tiempo haciéndolo. ¿Pero por qué no vamos a ganar en Reus? Hay que jugarlo para ganar, aunque las circunstancias no son las apropiadas. Es el momento de ver a otros jugadores y por qué no lo van a hacer bien. Respetamos al rival, pero tenemos máxima fe en el propio grupo.

-¿Medita mantener el dibujo de tres centrales u optará por cambiar el sistema?

-No soy partidario de repetir porque el partido se haya dado bien, sino porque el partido lo demande o porque el grupo esté bien. Con el 4-4-2 también nos fue bien cuatro partidos seguidos, lo importante es sentirnos cómodos.

-Por el tacticismo del Reus, ¿puede resultar una partida de ajedrez?

-Los determinantes son los jugadors, más que los entrenadores. La excesiva divulgación del fútbol hace que parezca que se dirija desde fuera, pero los jugadores son los importantes.

-¿Hay inquietud por la reacción del Córdoba, que lleva cuatro triunfos consecutivos y recorta?

-Es inevitable mirar qué resultados va consiguiendo, pero la misión es llegar a 50 puntos, ni te tiene que ahogar estar cerca ni complacer llevar ventaja hasta no llegar a la orilla. Las victorias que tienes que hacer nadie puede hacerlas por ti.