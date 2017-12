Alcaraz: "No hemos perdido el orden"

Lucas Alcaraz, en la rueda de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos, dijo lo siguiente tras la victoria ante el Córdoba: "En muchas facetas del juego no ha sido el mejor partido, pero siempre se producen en un contexto y el de esta semana no era el más positivo para generar el mejor partido posible. Dentro de las posibilidades que teníamos unas las hemos hecho bien, como no perder el orden y creer siempre a pesar de la adversidad en sacar el partido adelante, pero luego, aparte de no tener soluciones en determinados puestos, tampoco estuvimos acertados con el balón a nivel individual. Una cosa se ha sumado a la otra y nos ha costado, pero hemos generado ocasiones. Posiblemente podíamos hacer un poco más, pero en 42 partidos siempre va a salir uno así".

Por su parte, el entrenador del Córdoba, Jorge Romero, dijo que"la sensación que nos queda es haber encontrado el partido que buscábamos, pero el desacierto de la acción del gol nos hace perder el partido. Hablar de justicia o injusticia es bastante subjetivo, pero si yo hago la valoración tengo la sensación de que hemos sido ganadores prácticamente en todo, tirando más a puerta y estando más en su portería aunque sabíamos que el objetivo del oponente era dejarnos para intentar ganarnos a la contra. Nos vamos con la sensación de que la falta de acierto nos hace perder”.