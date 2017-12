Alcaraz quiere un equipo "equilibrado e incisivo" en el campo

Lucas Alcaraz tiene claro qué quiere de su equipo mañana frente al Tenerife y así lo mostró en la rueda de prensa: "Tenemos que ser incisivos con balón y equilibrados cuando no lo tengamos", puesto que espera "un partido cerrado y complicado, que tenemos que saber madurarlo a pesar de que somos un equipo muy joven".

Después de cinco años, el granadino vuelve al banquillo local del Estadio de los Juegos Mediterráneos, lo que le da un plus al partido, aunque él se centra sólo en el equipo. "Tenemos la ilusión de hacer un buen encuentro y de poder conseguir un buen resultado, aunque no va a ser fácil, como ocurre en todos los encuentros de esta categoría. De todas formas tenemos la esperanza de hacer valer nuestras armas", para sumar de tres en tres y poco a poco ir saliendo de abajo: "La mejor forma es ganando o puntuando cada jornada, máxime con el déficit de punto que llevamos. Por lo tanto es fundamental intentar sumar semana a semana".

Aunque hizo algún retoque en el once el pasado fin de semana ante el Barcelona B, el míster rojiblancos no tiene mucho más donde escoger. "Tenemos dos o tres opciones y elegiremos la mejor para el partido y también para los cambios, que es algo muy importante y a tener en cuenta en esta categoría", apunta un Lucas Alcaraz que ha trabajado muy duramente con sus pupilos esta semana y espera que se note sobre el césped mañana: "Éste es uno de los grandes retos de un equipo de fútbol, llevar a la competición lo que has venido haciendo durante los días previos, pero en el campeonato hay nervios, estrés, un rival… Hay que intentarlo".