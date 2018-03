Alcaraz ve a un rival potente en ataque, pero vulnerable atrás

Lucas Alcaraz sabe que su equipo tiene mucho que ganar en Valladolid. Los pucelanos están en un momento complicado, puesto que han encadenado varios malos resultados que les han dejado en tierra de nadie. Aunque destaca el potencia ofensivo de los blanquivioletas, también sabe que sufren cuando tienen que defender. "El Real Valladolid es un equipo que marca mucho pero que también recibe goles y, dentro de las posiblidades de la victoria, una de las necesidades es anotar en su portería. Hay que ser decididos en este aspecto para ser capaces de lograr el triunfo", por lo que será importante manejar bien los tiempos del encuentro: "En lo que nos toque, tendremos que dominar. El equipo tiene que mantener la intensidad y la capacidad de ser un bloque pero también de llevar la iniciativa cuando así lo requiera el partido. No por jugar como visitante debemos olvidarnos de, en algunos pasajes del partido, llevar la iniciativa. Y esto es algo que debemos hacer cada semana de mejor manera", como ocurrió hace dos semanas, cuando el Almería mostró una gran imagen en El Alcoraz ante el líder Huesca.

Los pucelanos tienen en sus filas al máximo goleador, por lo que es clave mantener la intensidad y no cometer fallos en la salida del balón. "No solo es Mata, aunque es llamativo que es el máximo goleador de la categoría y con un número importante de goles que posiblemente no sería posible si sus compañeros no generaran tantas ocasiones. Es un equipo que desequilibria mucho", y del que destaca por encima del resto de virtudes que tiene "buen trato con el balón y con gente arriba con mucho gol. Individualmente son buenos pero en el aspecto colectivo es un equipo con mucho peso en el desarrollo de cada partido".

Como toda la plantilla ha hecho a lo largo de la semana, el míster rojiblanco quiso mandar un mensaje de apoyo a la familia de Gabriel Cruz y considera que la iniciativa de llevar el pescaíto en el pantalón rojiblanco, resalte el rostro solidario de un Almería que siempre quiere estar al lado de la sociedad. "Identificarnos con algo muy grande que por desgracia ha pasado de forma trágica. Queremos que perdure en el tiempo porque la desgracia es inevitable pero no queremos olvidar a Gabriel".