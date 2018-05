Alegría para Nino; nueva oportunidad para Pito y duro golpe para Salmerón y Molo

Cara y cruz para los almerienses implicados en el camino hacia el ascenso a la categoría de plata del fútbol español. El Real Murcia fue eliminado por el Elche y José María Salmerón, técnico almeriense que dirige al conjunto murcianista en el que milita su paisano Molo Casas, dijo que “me veo con fuerzas para seguir, pero si no cambian las cosas va a ser muy difícil. La inestabilidad del club y las peleas no han sido nada buenas para el grupo”. Dolido por la eliminación del play off, dijo que “es la rueda de prensa más triste que he dado en toda mi carrera”.

El verdugo del Murcia fue un Elche en el que precisamente también milita un almeriense, el veratense Nino. Tras eliminar al Real Murcia con unos marcadores de 0-1 (ida) y 3-2 (vuelta), el cuadro ilicitano ya conoció el mismo domingo que su próximo rival será el Sporting de Gijón B, jugando el primer duelo en casa y el segundo en Mareo.

Por su parte, el Mirandés, tras perder la eliminatoria de campeones ante el Mallorca de Salva Sevilla, el conjunto de Miranda de Ebro, donde milita el delantero gadorense Pito Camacho, tendrá una nueva oportunidad para optar al ascenso a la categoría de plata en una semifinal en la que se medirá al Extremadura.