Alfonso García desmiente que el club esté vendido

Alfonso García, presidente de la UD Almería, desmiente que el club esté vendido o se vaya a cerrar alguna operación. El máximo dirigente rojiblanco ha querido salir así al paso de las noticias que han aparecido en distintos medios de comunicación durante las últimas horas.

En este sentido ha manifestado que “como he dicho tantas veces yo estoy dispuesto a vender el club, pero no a cualquiera o a cualquier precio. Tiene que ser un proyecto deportivo importante que pueda generar más, en todos los aspectos, de lo que yo pueda porque tengo mi limitaciones”.

Al ser preguntado si ha hablado con determinadas personas interesadas en la operación, cuyos nombres han aparecido en los medios de comunicación, el presidente de la UD Almería respondía que “con quien yo hable o me pueda reunir es algo confidencial que queda en el secreto del sumario”.

Alfonso García insistía en que “proyectos serios no han llegado; si se produjeran los atendería”, y seguidamente añadía que “lo que me ha podido llegar no me merece credibilidad ni fiabilidad. No podemos dar pasos en falso porque ha habido clubes que lo han hecho y han desaparecido o están en concurso”.

Por otro lado el presidente del Almería niega también que el club esté parado y al respecto señalaba que “las distintas áreas están en plena actividad y cuando se vayan cerrando temas se irán dando a conocer. Trabajar, se está trabajando”.