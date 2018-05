Alfonso García alaba el buen trabajo de Fran Fernández

El presidente atendió a los medios de comunicación al terminar la rueda de prensa de Fran Fernández: "“Ha sido una jornada rara, en la que han ganado casi todos los de abajo. La igualdad es tremenda. Fran lo ha hecho bien siempre que ha cogido al equipo y ahora lo está haciendo muy bien. Ha dado en la tecla justo y ha motivado a la plantilla. Ojalá tenga así y tengamos un buen futuro. Esta victoria nos da un respiro, pero hay que seguir haciendo las cosas bien en las tres jornadas que quedan. No puedo opinar sobre lo que no sé, Lucas Alcaraz nos dijo que no era capaz de motivar al equipo. Desconozco si había algo con el Málaga, sólo he escuchado rumores”.