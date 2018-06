Álvaro: "Llego con buenas sensaciones al CD El Ejido"

El director general del Club Deportivo El Ejido, Javi Fernández, fue el encargado de dar la bienvenida al jugador y acompañarlo en su presentación, al que deseo lo mejor en la nueva etapa que ahora comienza y al que agradeció su decisión de “unirse a nuestro proyecto”.

En esta línea Javi Fernández, definió al nuevo media punta derecho del CD El Ejido como “un jugador con una dilatada experiencia en la Segunda División B pese a su juventud, y esperemos que nos dé muchas tardes de gloria tanto en Santo Domingo como en todos los partidos que dispute nuestro equipo fuera de nuestro estadio”.

Por su parte, Álvaro González destacó que llega “con buenas sensaciones porque Alberto Santana, secretario técnico, me ha ayudado mucho a tomar esta decisión y creo que he elegido bien. El proyecto del club es muy ambicioso y ha llegado un momento en mi carrera que yo quiero también eso, un club con aspiraciones y creo que estoy en el sitio perfecto”. González señaló que las negociaciones con el CD El Ejido arrancaron hace unas semanas “y las sensaciones siempre fueron buenas” y no hubo muchas dificultades para llegar a un acuerdo. Entre los aspectos que hicieron a Álvaro González decantarse por el CD El Ejido pesó el hecho de que ” este club quiere crecer y hacer las cosas bien como están haciendo y creo que la elección ha sido la mejor”.

El nuevo jugador celeste ya ha conocido estos días al que será su nuevo entrenador Alberto González, del que Álvaro González señaló que “es un hombre de fútbol muy cualificado y eso es de agradecer y es importante tener un entrenador tan preparado”. En cuanto al futuro, el nuevo jugador celeste aseguró que llega confiado de jugar un play off de ascenso. “Creo que ese es el objetivo principal y en la mente de cada uno de los jugadores debería estar ese objetivo”.

Álvaro González ficha por dos temporadas y llega del CF Villanovense, equipo con el que jugó la segunda parte de la liga en el Grupo IV de la Segunda División B y en el que ya había jugado la temporada 2016-2017. No obstante, la temporada pasada la arrancó con el FC Cartagena. En Segunda División B ha militado también en equipos como la UD Logroñés, el Betis Deportivo, San Roque de Lepe o CD Alcoyano.