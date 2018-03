Amate: “En Plasencia no va a ser un partido fácil”

El Ecoculture CB Almería prepara ya el encuentro del próximo sábado (18:30 horas, Pabellón del Centro Universitario de Plasencia) frente al Jaguarzo Adepla, un partido en el que los rojillos aspiran a continuar con su buena dinámica, traducida en cuatro victorias consecutivas, la mejor racha de la temporada para el equipo de Raúl Fernández en Liga EBA.

El conjunto almeriense llega con mucha confianza e ilusión por este gran estado de forma, como reconoce Sergio Amate. “Estamos en un buen momento; sumando los dos últimos partidos de la fase anterior en los que nos la jugábamos a todo o nada y salió de una manera que era imposible hacerlo mejor, estamos con mucha confianza, muchas ganas y mucha ilusión y trabajando como sabemos”, lo que ha llevado a “otras dos victorias muy importantes” que animan a los rojillos “a seguir trabajando”.

El jugador tuvo un destacado papel en el triunfo del pasado fin de semana frente al Oh!Tels ULB, participando en minutos de calidad y sumando también en el aspecto anotador. “Estoy muy contento de poder ayudar, siempre llega el momento y tienes la oportunidad”, explica Amate, para quien “no es fruto de un día sino que son ya varias las semanas entrenando bien; se dieron varias circunstancias de juego y yo salí a darlo todo dentro de mi rol en el equipo”, comenta el alero almeriense.

Ahora, el Ecoculture CB Almería visita la cancha del Jaguarzo Adepla, que ha perdido los dos primeros partidos de la fase de ascenso por diferencias amplias. “Son un equipo que no ha empezado muy bien”, avanza Sergio, aunque “no podemos confiarnos porque estos partidos son de mucha intensidad y ellos saldrán con muchas ganas de sacarse la espina de no haber ganado todavía, en su casa y con su gente”, a lo que hay que añadir que “para nosotros va a ser un desplazamiento muy largo y tenemos ese hándicap”. Por ello, será importante “salir concentrados porque no va a ser un partido fácil, pero si seguimos trabajando como hasta ahora seguro que lo sacamos”.