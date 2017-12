Anita Hernández, pasión de guerrera

Nació en Mahón por intereses laborales de sus padres, pero ella se siente "sevillana de pura cepa, más que la Giralda", en concreto de Brenes. Anita Hernández, de 27 años de edad, tiene el honor de ser la futbolista que marcó el gol número 500 de la Liga Iberdrola (un gol de cabeza tras un rechace de la portera del Madrid CFF en el minuto 2 de partido), pero ella no le da importancia: "Formar parte de la historia de tu club siempre es bonito, pero estuve toda la semana pensando más en la derrota (2-1) que en ese gol". Anita hacía atletismo, pero un día fue a ver a sus amigos del Brenes a entrenar a fútbol. A ellos les faltaba uno y el entrenador la puso a jugar. Al día siguiente, se jugaba un triangular y decidieron llevarme. Ya nunca pudo separarse de las espinilleras ni del olor a césped. Su planeta es redondo y se llama balón de reglamento.

Tras pasar por el Brenes, la Peña Rociera de su pueblo, el Isbilya de la capital y el Sevilla FC, Antonio Toledo la reclutó para el Fundación Cajasol Sporting de Huelva, de la que es actualmente primera capitana.

De todos sus goles con el Sporting, Anita tiene uno muy importante grabado en la mente que fue clave para el mayor logro deportivo de la entidad: "Creo que casi todos los goles son importantes, pero si hubiese uno sería el de cuartos de la Copa de la Reina contra el Rayo, en el minuto ochenta y algo, que íbamos perdiendo 1-0, y, metí el empate. Conseguimos remontar el partido y al final ese año ganamos la Copa de la Reina". Precisamente desde aquel título, logrado ante el Valencia en mayo de 2015, el equipo onubense no ha vuelto a tocar la gloria. Anita analiza la situación y llega a la conclusión de que ha sido "mala suerte". "No creo que haya sido un paso atrás en nuestras aspiraciones deportivas. El año pasado los fichajes no se adaptaron bien y hubo muchas lesiones. Esta temporada, las jugadoras nuevas sí se han adaptado bien al sistema, pero estamos teniendo mala suerte con las lesiones, por lo que la plantilla se queda corta de efectivas y no podemos llegar a lo que quisiéramos", aclara Hernández.

La capitana del Sporting Huelva es una jugadora trabajadora y luchadora que piensa en el equipo y pone sus cualidades siempre a disposición del colectivo. Con ese perfil, Anita podría participar perfectamente en un remake femenino de Evasión o victoria con Sara Serrat bajo palos en lugar de Sylvester Stallone.

Si se pone el foco en la eclosión del deporte femenino de los últimos cinco años, es curioso notar que la selección de fútbol no acaba de dar ese salto de calidad que sí han dado el balonmano, el rugby o el waterpolo. "Cuando algo no funciona es porque no se están haciendo las cosas bien. Será una mezcla de falta de apoyo económico, de aficionados, de medios de comunicación... Es verdad que el fútbol femenino está viviendo una época bonita a nivel de clubes, pero la selección no consigue arrancar", pone de relieve Anita.