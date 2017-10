Arranca la carrera por estar en Belgrado

El Fenerbahçe, flamante campeón de la Euroliga 2017, defenderá su hegemonía continental ante un buen puñado de aspirantes reales, entre ellos el Real Madrid, el Olympiacos, el CSKA Moscú, el Barcelona o el Panathinaikos, entre otros, en la segunda edición de la primera competición europea con el formato de liga más play off.

Tras la experiencia de la temporada pasada, la primera en la que los 16 equipos jugaron en un grupo único enfrentándose todos contra todos y los refuerzos de todas las plantillas, el pronóstico se hace casi imposible por el elevado nivel de una competición que esta campaña se resolverá en la Final Four de Belgrado, .

Otro de los grandes cambios de la competición es que se pasa de la preponderancia turca, que en la pasada edición dispuso de cuatro equipos (Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darussafaka y Galatasaray), a la española, que tendrá cinco representantes: Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Unicaja y Valencia.

El Fenerbahçe por ser el campeón actual y porque mantuvo el bloque del pasado ejercicio, parece el gran rival a batir. La entrada de Dogus como patrocinador en el equipo de Zeljko Obradovic insufló una cantidad adicional de 20 millones de euros para poder fichar a jugadores como Jason Thompson, Nicolo Melli, Brad Wanamaker, Marko Guduric y Sinan Guler.

Pero no lo tendrá fácil. Los otros tres participantes de la última Final Four también apostaron por la continuidad y son los que menos han fichado. Mantienen sus plantillas dándoles un salto de calidad como el que supone Sergio Rodríguez (pese a la salida de Teodosic), Leo Westermann y Will Clyburn para el CSKA; Strelnieks, Bogris y Tillie en el Olympiacos; o Causeur, Chasson Randle, Kuzmic y la vuelta de Campazzo, por el lesionado Llull, en el caso del Real Madrid.

En el resto de equipos hay fichajes para todos los gustos y equipos, como el Maccabi, que hizo borrón y cuenta nueva y sólo mantiene un jugador de la pasada temporada, Itay Segev. El Barcelona y el Baskonia también renovaron mucho sus plantillas, pero ahora deberán hacer buenas esas incorporaciones con los resultados.

Serán treinta jornadas más que igualadas en busca de las ocho primeras posiciones que dan acceso a los play offs de cuartos de final, al mejor de cinco partidos, para que los cuatro vencedores puedan obtener su billete para Final Four de Belgrado.

Entre medias, por si faltara algo de pimienta, las ventanas FIBA en noviembre y febrero. A día de hoy la Euroliga no contempla estos parones para las selecciones, pero sigue sin estar clara la postura de las diferentes federaciones europeas y si convocarán a jugadores de equipos de esta competición y de la Eurocup.