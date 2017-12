Autoanálisis de Unicaja

“La semana ha pasado bastante bien”, y así lo desvela un Piero Molducci que en su cabeza ya tiene totalmente desmenuzados los tres partidos entre el trío de los grandes favoritos a los títulos: “He visto que somos tres equipos con mucho error, y normalmente el que gana tiene menos error; somos tres equipos que somos más o menos iguales, y puede cambiar todo, en el deporte pasa mucho, y en este caso está claro porque nosotros, Palma y Teruel somos muy parecidos y depende del momento, de cómo se encuentra la gente en un partido, o en un mes… de muchas cosas; eres un grande y al día siguiente no eres nada, y todo sucede porque pasa por la psicología y no tanto por el entrenamiento, más el factor psicológico”.

Nunca pierde el horizonte el italiano, sabiendo el terreno que pisa: “Estamos ahora en diciembre terminando la primera vuelta y miraremos cómo lo hacemos; hay que ganar dos partidos y después empezamos la segunda vuelta y comenzaremos con la Copa del Rey”. Paso a paso, “hay que jugar mejor, hacer menos errores, tener la cabeza siempre fría y tener el porcentaje en ataque normal”. Con eso se da por satisfecho, porque la clave ha estado en el bajo rendimiento en esa faceta: “No sé si hemos jugado mal porque teníamos demasiada tensión o no sé, pero sí que el porcentaje en ataque ha sido mínimo, que un equipo normal no puede tener, hemos bloqueado bien, hemos recibido regular y lo que ha faltado ha sido ataque”.

En el debe está que Unicaja “no puede perder dos partidos consecutivos en casa” y ante ello llega la reflexión: “Haciendo un análisis de los partidos perdidos, los dos han sido iguales, yendo por detrás, remontando, jugando otra vez muy mal y llegar

al quinto y perder con mérito porque el adversario ha hecho un poco más, no es que haya hecho un partido espectacular, mucho mejor, sino que nosotros hemos estado muy abajo del nivel que normalmente tenemos”. No es que falta confianza “porque si faltara se habría perdido 3-1, lo que ha faltado son los números, hay jugadores que han tenido nivel bastante bajo respecto a su nivel normal y eso se refleja en el resultado final; cuando no atacas, no ganas”.

Tras caer con Teruel, “se ha entrenado bien”, sin olvidarse Molducci del juego que se ha mostrado: “Mirándolo, pienso que más bien hemos ganado dos puntos, porque hemos jugado los dos peores partidos del año; hay que entender por qué, siete partidos bien y dos mal”. Toca levantarse: “Este sábado tenemos un partido bueno y miramos qué pasa”. No le cambia de opinión la derrota del Barça ante Textil: “Santander es un campo difícil, mucho frío, así que sigo pensando que el FC Barcelona es un buen equipo, con un colocador bueno que ha jugado en Teruel mucho tiempo, tiene a Altayó que ha jugado también allí, tiene un opuesto que ahora está lesionado, otro central bueno, un líbero con experiencia…”.

Esa idea del preparador ahorrador de que los culés forman un buen grupo, “buen bloqueo, bloqueo-defensa bien… buen equipo”, es compartida por un ex del club azulgrana como es Manu Parres: “Igual que el año pasado, Barcelona tiene este año un equipo competitivo ante el que si no haces las cosas bien, te puede poner en apuros e incluso ganarte el partido”. Hasta ahora las sensaciones son buenas en su parcela individual, pero es autoexigente: “He conseguido jugar estos dos últimos partidos, venía de no jugar mucho al principio por ejemplo, en el último sé que podría haber aportado un poco más, mis números en ataque no son buenos, el bloque también sé que puede dar mucho más… y lo que queda es seguir”.

El ilicitano, viva imagen de la profesionalidad, lo tiene claro: “Más trabajo para que demuestre que puedo dar un nivel mucho mejor del que estoy dando”. En saque, ningún error en lo que va de liga, y además causando problemas en la recepción rival, pero con más de lo mismo, más autoexigencia: “No me he fijado pero solo es un dato; eso también quizá dice algo, y la mitad de semana antes de Teruel me lo comentaba algún compañero, el día de partido también el doctor, que puedo arriesgar un poco más, ser algo más agresivo… sé que no tengo un mal saque y al final es un dato eso de no tener ningún fallo, es una anécdota; puede ser que apriete un poco más en ese factor del juego”.

En cuanto a verse casi ya en cuartos de final de la Copa del Rey, “la idea es la misma que la del saque, que son datos; el año pasado fuimos invictos durante toda la liga y al final no es que no sirvió de nada, tienes factor cancha a favor, pero cuando comienza el play off o la Copa del Tey todo cambia; jugar un partido antes, cuartos de final, no jugarlo… sabemos que tenemos que jugarlo, tenemos que ganarlo y que si queremos llegar a la fina, que tenemos que ganar en semifinales a quien esté allí; estamos en esta situación como consecuencia de perder estos dos partidos contra Teruel y Palma en casa y hay que afrontarlo así, fijarse un poquito más en nuestro equipo, en nuestros errores”.