Avanzadilla en Rusia

El Mundial de Rusia está a la vuelta de la esquina y un grupo de almerienses puede dar fe de que hay muchas ganas de fútbol en el país del vodka. Un entrenador, un fisioterapeuta y cinco futbolistas que cada semana juegan en los campos de nuestra provincia, vivieron una experiencia inolvidable con una selección europea de fútbol en el Trofeo Intercontinental Universitario de Fútbol que se celebró en Sochi, una de las sedes del próximo Campeonato del Mundo, en el marco del XIX Festival Mundial de la Juventud.

José González-Outón Albarrán, como técnico, Álvaro Romero Muela, como fisio, y José Antonio Carreño Jensen, Juan Antonio Cintado Reyes (Pavía), José Manuel Naser Martín, José Francisco Martínez Asensio (Comarca de Nijar) y José Antonio Padilla López (Estudiantes), como jugadores, fueron escogidos para representar a Europa en las lejanas tierras del este del mismo continente.

"Pidieron jugadores almerienses para esta selección, ya que la provincia ha estado en los últimos europeos universitarios y fue el seleccionador quien eligió los que iban", explica Carreño, uno de los afortunados que tuvo que coger el avión para desplazarse a miles de kilómetros de donde le tocaba jugar ese fin de semana con el Pavía. La experiencia vital ya fue impresionante, disfrutando de una cultura tan diferente a la occidental, pero es que además la selección europea consiguió proclamarse subcampeona: "Fue inolvidable, inigualable a pesar de perder la final. Allí nos trataron como profesionales, hubo un gran compañerismo y disfrutamos muchísimo", reconoce el arlequinado.

Pese a las dificultades lógicas del idioma, el grupo europeo se fue creciendo en los campos de hierba artificial para plantarse en la gran final ante Rusia: 1-0 a ISFU (en inglés, Unión Internacional de Fútbolistas Estudiantes) y 4-1 a África, con gran aportación almeriense. Y es que Naser hizo dos goles y Carreño uno, que se unirían a los de un alemán y un lituano para desafiar a los organizadores en un partido a celebrar junto al Estadio Olímpico Fisht, donde España debutará en verano ante Portugal.

La final fue un auténtico partidazo, con emoción y fútbol de gran calidad. Rusia mandaba en el marcador, hasta que en el último minuto volvió a aparecer Naser para hacer el 2-2 que mandaba el torneo a los penaltis. "En la primera parte no tiraron a puerta. En la segunda apretaron y cometimos errores puntuales. Fue una parte para cada uno y al final todo fue una lotería. No tuvimos suerte", recuerda con cierto amargura Carreño que, sin embargo, se marchó feliz por los reconocimientos individuales que se llevaron tres de sus compañeros: José González fue nombrado mejor entrenador, Asensio mejor defensa y, cómo no, Naser el mejor delantero.

"Se hace bastante difícil volver al fútbol amateur, allí vivimos en una burbuja. Realmente te hacen creer que eres profesional por cómo te tratan y admiran, nos pedían fotos, firmas en balones...", además de haber convivido con jugadores de todas las nacionalidades. La avanzadilla almeriense ya ha dejado claro que en España vuelve a haber calidad para hacerse con el Mundial.