El Écija sigue esperando rivales

La Unión Deportiva Almería lucha por no descender. El Real Valladolid pelea por alcanzar la promoción de ascenso. Ambos contendientes se enfrentaron en terreno del mejor clasificado y, visto lo visto, se disputó un choque de lo más igualado. Así es la Segunda División, donde apenas existen diferencias y los pequeños detalles desequilibran la balanza. El esquema inicial prometía. Siempre fui del agrado de una zaga con tres centrales arropada por dos laterales de largo recorrido. El éxito del sistema de ayer, que popularizó Toshack con el Real Madrid, dependía en gran parte de esos laterales que tan pronto deben defender, como apoyar a los centrocampistas e incluso irrumpir a modo de extremos. Fran Rodríguez y Pervis reúnen, con independencia de su valía personal, las características requeridas. Hasta ahí todo sobre ruedas, y más tras el tanto inicial. Pero en el fútbol no computan las sensaciones, sino los goles, y cuando los rojiblancos pudieron hacer sangre merced a un esquema que noqueó por momentos al rival, un detalle, de los que deciden en una categoría tan igualada, cambió el signo del partido, más por una cuestión mental que por otra cosa. La plantilla que se diseñó en agosto es medianamente aceptable, pero desequilibrada. Bastantes cosas intenta Lucas Alcaraz para empequeñecer los defectos y engrandecer las virtudes, pero es complicado contar con uno de los mejores jugadores de la categoría, para que luego desaparezca lejos del Estadio Mediterráneo. Por supuesto me refiero a Pozo. O no poder disponer de un delantero centro goleador o, al menos, un ariete que facilite la tarea a sus compañeros de línea. La esperanza se llama Soleri, pero el pundonor que derrocha el italiano es tan grande como escasa su habilidad futbolística. Es un jugador que debería vivir del remate oportunista, pero por ahora solo exhibió dicha condición en Huesca. Una vez más hay que destacar el espíritu combativo impregnado por Lucas Alcaraz, pero como indiqué antes el desequilibrio hace mella a la hora de la verdad. Es imposible que René lo pare todo, o que Rubén Alcaraz acierte cada vez que dispare a puerta. Incluso tampoco se puede pretender que Pozo se exhiba cada quince días en el Estadio Mediterráneo. Las armas de este conjunto son escasas. Aun así, tras lo logrado en la era Alcaraz (entrenador y jugador) la situación no es mala para afrontar lo que queda, pese al peligro que acecha por parte de un Córdoba que parecía desahuciado. De hecho, en la misma jornada de la anterior campaña la UDA de Ramis contaba con 32 puntos, solo un punto más que el actual Córdoba, y se salvó. Por el contrario, el UCAM de Francisco contaba con los mismos 37 puntos que ahora tienen los rojiblancos, y descendieron. Incluso con 39 andaba un tranquilo Elche, que ayer se conformó con ganar al Cornellá. Por ello cuidado, porque los choques dentro de un año contra el Écija no están descartados.