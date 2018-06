El Barcelona tiene vida

El Barcelona salvó el primer match ball en contra en las semifinales de la Liga Endesa al ganar en el Palau Blaugrana al Baskonia por un ajustado 67-65 y forzar el cuarto encuentro de la serie, que tendrá lugar también en la pista azulgrana mañana. En un encuentro disputado con mucha tensión, ambos conjuntos casi empataron a errores y aciertos. Las defensas se impusieron a los ataques y al final ganó el que menos se equivocó.

Sin que ningún conjunto fuese capaz de abrir brecha en el marcador, todo se decidió al final. Beaubois, con un triple desde la esquina, silenció el Palau con una canasta que colocaba el 64-65 a un minuto del final del choque. Tomic respondió bajo el aro, aprovechando la asistencia de Claver, y Marcelinho, en la jugada clave, se lió botando el balón para perderlo. Pero no sería el único en unos segundos de locura. A Hanga se le escapó la bola cuando penetraba a canasta y cuando el Baskonia atacaba para ganar Shengelia, igualmente, no estuvo fino en el bote y Heurtel le robó la pelota. El georgiano hizo falta al francés con poco más de un segundo por jugarse. El base metió el primer tiro libre, lanzó el segundo a fallar y los colegiados decidieron no pitar nada en la pugna por el rebote para citar mañana de nuevo a los contendientes.