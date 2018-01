Barreda se pierde en el desierto

El británico Sam Sunderlad triunfó en motos en los 296 kilómetros cronometrados de la tercera etapa del Dakar, en el sur peruano, y desbancó a Joan Barreda de la primera posición de la general aprovechando el error error fatal del español, que se perdió al abrir pista y cedió casi media hora a su rival.

"En una duna calculé mal y me caí, aunque por fortuna no fue grave. Habíamos decidido atacar y rodé bien", declaró Sunderland, que terminó el recorrido especial, entre las dunas de la provincia de Pisco y la localidad de San Juan de Marcona, con 3:20.43 horas, mientras que el piloto catalán perdió mucho tiempo y llegó a 27.49 minutos del británico. "Tuve un poco de confusión con las líneas del domingo y al final me vi obligado a volver hasta el waypoint anterior para recalar otra vez, pero eran 15 kilómetros de ida y 15 de vuelta. Perdí mucho tiempo", explicó Barreda, a quien le tocó abrir la ruta tras ganar la etapa anterior.

En coches el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) fue el más rápido del día (3:09.08 horas), por delante de su compañero de equipo Stephane Peterhansel, que cedió 4.05 minutos. Carlos Sainz (Peugeot) fue tercero (a 6.07 minutos) y Joan Roma (Mini) tampoco tuvo un buen día y terminó a más de 26 minutos del vencedor.