Bastos: "El Almería tiene buen equipo, pero no nos preocupa"

ángel Bastos comparecía ayer por la mañana en sala de prensa con el análisis del encuentro frente al Almería y sus efectos sobre el momento del equipo como temas clave. Un compromiso que el cuadro blanco afronta en el Reino de Léon, en una nueva oportunidad para reencontrarse con el triunfo en casa tras la derrota en Vallecas de la pasada semana.

El lateral considera fundamental la confianza y el refuerzo sobre la idea de juego que ha traído al equipo hasta la categoría, y apuesta por un Reino repitiendo sus mejores ambientes, tal y como se viene dando en citas anteriores: "Lo podemos ver en otros estadios y en el nuestro no se da una excepción. Todo lo contrario, aquí la gente es una ayuda. Todos trabajamos para jugar, sea la situación que sea, buscaré entrar en el equipo, como siempre"

Respecto al rival, Bastos destaca el nivel del plantel rojiblanco: "La UD Almería es un buen equipo, tiene jugadores a tener muy en cuenta. No estamos preocupados, buscaremos ganar en casa, aquí necesitamos nuestro ambiente".

A lo que no renuncian es a su filosofía: "El estilo es el que marca el míster, no se negocia. Tenemos que adaptarnos a todo lo que supone la categoría. Los sistemas usados me cuadran todos, el dibujo de 3 o de 4 atrás se adaptan bien a mí".