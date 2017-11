Borja Ruiz blande la espada de la regularidad

Se cerró una nueva victoria en la temporada, un nuevo 3-0 en casa, y va ya un trío de marcadores perfectos en el Moisés Ruiz, pero no resulta nada fácil mantener la regularidad. El conseguirlo una semana más aporta a la plantilla confianza, siendo capaces los jugadores de levantar momentos complicados: “Sabíamos que iba a ser un partido complicado y así se ha visto, con el marcador súper ajustado ante un rival duro, pero también sabíamos que la semana que hemos llevado no ha sido buena, la de entrenamientos, por culpa de las lesiones que hemos tenido; de hecho, ha sido una semana bastante mala y al final se ha visto también en parte en el parido”. Así lo reconoce un tipo que no suele poner paños calientes.

Se trata de Borja Ruiz, tan sincero como siempre y más motivado que nunca ante las dificultades: “Nos ha costado mandar en el marcador, nos ha costado entrar en el partido… pero al final el talento y la calidad de los jugadores ha decidido”. En referencia a eso, una mención especial: “También Almansa ha hecho un partidazo en la que no es su posición, y esto nos ha ayudado mucho para llevarlos la victoria por 3-0”. Sin ser el partido más brillante por parte de Unicaja como equipo, resulta de gran lectura que se sepa y se pueda ganar también a las duras, y no solo a las maduras. En todo caso, hay cosas que nunca fallan, como algún punto directo de saque del central: “Al final lo que cuenta es ayudar al equipo y nada más”.

Comenzó ante los canarios sin encontrar la puntería desde el fondo de la cancha, pero una jornada más firmó ‘ace’: “El saque en salto al principio no me dejaba estar muy cómodo, luego un poco mejor, y sí, al final he venido un punto directo; cada partido intento sacar lo mejor posible y están viniendo los puntos directos para aportarle al equipo”. La fortaleza del grupo es vital para los ahorradores y eso se ha demostrado ante Vecindario ACE Gran Canaria, como tendrá que lucirse en la visita a Ushuaïa: “Ahora vienen los partidos duros de verdad, vamos a Ibiza, que allí es muy complicado jugar, intentaremos llevarnos la vitoria, y si lo hacemos, vendremos cargados de moral y de motivación para afrontar el partido de Palma”.

El choque ante el vigente campeón “aquí en casa” está marcado en rojo para los jugadores, “ese es muy importante para todos”, reconoce Borja Ruiz, que además confía en que para afrontar este tramo duro que continuará por Cabezón de la Sal y recibiendo a Teruel, la normalidad se instaure en las sesiones de entrenos: “Esta semana va a ser con normalidad, creo que Thiago se incorpora otra vez al grupo y que Javi ya no arrastra los problemas que tenía en el cuádriceps, así que esta semana vamos a entrenar otro vez normal, que significa hacerlo muy fuerte, para afrontar el partido de Ibiza”. Sobre los pitiusos, un primer análisis: “No tienen nada que ver con el equipo del año pasado, creo”. No caben confianzas previas.

Si se logra la victoria, sí habrá una buena inyección de moral al tratarse de un gran adversario: “Tiene un buen colocador –Putini- que viene de jugar en la A-2 italiana, a Chemi Sugrañes, que es un gran jugador por el centro, tiene a Arabisen, que estaba aquí el año pasado, un chico joven, el opuesto es otro chico joven canario –Luca Biliato- que estaba precisamente aquí en Vecindario… y en su casa van a ser folloneros, está claro, porque con su público todos los equipos aprietan mucho, pero nosotros tenemos veteranía, tenemos experiencia, y si seguimos jugando bien, un partido serio, no tenemos que tener problemas; eso sí falta jugar bien allí, querer traernos la victoria, y si lo hacemos de ese modo, nos la traeremos”.

Después llegará la cita como local ante Urbia, antes de la que se ha demostrado que el Moisés Ruiz es un fortín: “Jugar en casa y ganar 3-0 es importante, seguir llevando esa regularidad, para la moral del equipo sobre todo, ver que se sigue avanzando, que en los momentos decisivos el equipo juega muy bien, no jugar muy bien del 1 al 15 sino del 20 al 25, porque ese es el partido importante, y el equipo lo hace bien, lo demuestra, cuando va por detrás en el marcador sabe ponerse por encima; el partido de Soria pasó, el de Vecindario pasó, así que ahora vamos con la vista puesta en Ibiza; si el equipo llega bien, con motivación, creo que podemos traernos la victoria”. El central internacional quiere lo máximo.

Después ya pensará en Palma, si bien el aviso a la afición ya lo deja lanzado: “Le agradecemos al público que viene, que cada vez es más, su asistencia, y para los partidos realmente importantes, como puede ser el de Palma, espero ver el pabellón lleno, ya que para nosotros es muy importante, es una motivación salir a la pista y ver a toda la gente animándonos; nos ayudará muchísimo en ese partido tan duro”. Antes de acabar, mención a Cartagena por tener dos jugadores en el ‘7’ ideal de la jornada anterior’, siguiendo a Almansa: “Es un orgullo que haya tres jugadores del equipo, y Cartagena debería darle importancia; no creo que haya muchos deportistas cartageneros que están en el primer nivel”.