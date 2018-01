Borja Ruiz confirma el progreso de Unicaja Almería

Siendo por si mismo un baluarte, una hombre que decide partidos y cuya calidad está fuera de toda discusión, su madurez ‘prematura’ a base de estar siempre en la lucha por todo le hace fijarse mucho en lo colectivo. Para Borja Ruiz lo primero es el equipo, y tras el parón navideño lo percibe muy fuerte: “Las vacaciones se utilizan para desconectar un poco de toda la rutina que llevas, cuando tienes ya la cabeza en otro sitio; creo que nos han venido bastante bien, y lo cierto es que esta semana se entrenó muy bien, súper bien, y eso se notó en el partido”. No hay más secreto: “Esa es la dinámica al final si es que quieres ganar títulos, única manera que hay, entrenar como hemos entrenado esta semana, realmente bien”.

De ahí la cómoda victoria ante los de Sánchez Flor de este sábado pasado, en el inicio de la segunda vuelta: “Hemos demostrado que el equipo está serio, estamos contentos por el trabajo hecho, creo que se hizo un gran partido a pesar de las condiciones, ya que a ellos les faltaban varios jugadores, apenas había nadie en el pabellón… era un partido feo de jugar, pero al final el equipo lo hizo bien y nos vinimos con muy buenas sensaciones”. Su deseo, pese a las dificultades que ya se conocen por la baja de Jorge Almansa, es el de que “esta semana se siga igual en el trabajo”. Respecto a su ‘hermano’ Jorge, susto y rezo: “Quedé solo rezando, porque se echaba mano en la rodilla, y yo decía ‘la rodilla no’, por favor”.

Sus plegarias fueron escuchadas: “Si es el tobillo, bueno, se recupera algo mejor, pero la rodilla no, rodilla no, rodilla no, yo solo rezando, abajo, todo el mundo allí y yo solo rezando; por suerte fue el tobillo y por suerte también ha sido muy poquito, así que esta semana está recuperándose bien para estar la próxima a tope”. Pero hay bloque y además había un jugador más señalado que los demás para vivir un gran momento: “Javi Monfort, jugando contra su ex equipo, contra su hermano, sabemos que el protagonismo se lo tiene que llevar él; es un gran jugador que puede sacar un partido así adelante o cualquier otro partido, jugó un partidazo, hizo un montón de puntos con un porcentaje de ataque grandísimo”.

Respecto al valenciano, encantando con que “coja más y más confianza, porque nos va a hacer falta”, y en sustitución de Almansa entró Alex Slaught: “Los jugadores que en los partidos importantes tienen menos protagonismo, tienen que cogerla, porque hay que aportar en todos, ya que todos los jugadores son igual de importantes para el bloque”. Se cogió en puntos a Teruel, algo que “es anecdótico porque lo que hay que hacer es pelear”. Borja Ruiz no quiere pinchar: “Si ellos se han dejado puntos, mejor, tenemos que ganar todos los posibles, solo nos hemos dejado los dos con Teruel y los dos con Palma, dos partidos peleados, luchados y al final el tie break cae de un lado o de otro”.

El central da una orden: “Los demás tenemos que ganarlos por 3-0 o por 3-1, ya que nosotros no podemos permitirnos dejarnos puntos; yo me preocupo solo de mi equipo, y sabemos que contra ellos no estuvimos ni cerca de nuestro mejor nivel y aun así fueron 2-3 y 2-3; tenemos una de las mejores plantillas de la liga, si no la mejor, y en el momento en que juguemos mejor, sin presión contra esos equipos, porque todos los jugadores tienen que saber que aquí cuando estás en el campo no puedes tener presión ninguna, que la pongan otros, en el momento en el que peleemos de tú a tú, les ganamos seguro, y eso es lo que hay que entender; si jugando realmente mal casi les ganamos, al nivel actual de Unicaja, ganamos”.

Tiene el cartagenero ganas de “volver a casa, con la afición”, y el invitado será un rival atractivo como Mediterráneo: “Tiene jugadores experimentados como puede ser Andy Rojas, muy bueno, jugadores que dan mucha guerra, y que al final puede ganar o perder, pero siempre es un equipo que va a estar peleando el partido”. Por ello, concentración: “No podemos dejarnos ni un solo balón, tenemos que luchar el partido entero, porque si no, podemos meternos en un lío, y habiendo pinchado puntos Teruel este fin de semana, tenemos que aprovecharlo y no fallar nosotros”. Se trata de continuar un gran comienzo: “2018 ha empezado bastante bien, estoy muy contento de la actitud con la que ha empezado el equipo”.

Borja utiliza expresiones como “con las ganas y la ilusión” con la que se ha vuelto a la competición, teniendo otra en el horizonte: “La Copa del Rey queda todavía lejos, pero sí es cierto que la gente tiene el objetivo ya en mente, la gente empieza a prepararse, el entrenamiento en las pesas va de cara a ella y todo se va poco a poco encaminado hacia la Copa”. Lejos de considerarlo un modo de despiste, lo ve “bueno, porque todos los jugadores saben a dónde tienen que llegar bien, cada jugador sabe que tiene que llegar en su mejor estado físico y así se trabaja en este mes y poco que queda”. Por tanto, “no está mal recordarlo”, pese a que nada, ni los Reyes Magos, se han perdido con un Unicaja Almería más sólido.