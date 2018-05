Borja Ruiz renueva con Unicaja para la próxima temporada

No cabe la menor duda de que es uno de los 'buques insignia' de Unicaja Almería, algo que no se discute ni dentro ni fuera del club. Su trayectoria profesional se ha descrito íntegramente en verde, y esa 'fidelidad', junto a su marcada personalidad en el campo de juego, lo hacen 'ídolo' para la afición ahorradora y 'amenaza' para las filas adversarias. El central es uno de los jugadores más conocidos del vóley en este país, temido por las gradas rivales, que lo tienen perfectamente asociado a un color que no es el suyo y que saben de su capacidad para levantar a los que están en pista junto a él: "Borja Ruiz, uno de los capitanes de Unicaja, renueva para dar su máximo rendimiento, su máximo nivel, para dar alegrías a la afición, al club, a todos, como en otras ocasiones". Habla en tercera persona y lo dice todo.

Por ese peso específico tan rotundamente grande que tiene, porque se lo ganó del tirón cuando era apenas un 'pollo' y después lo ha mantenido, es uno de los más acreditados para llamar a filas a la afición desde el minuto 'cero' de la temporada: "Que vengan todos a animarnos". A cambio, alegrías, con la primera ya fijada en su cabeza y dicha directamente a la gente: "Intentaremos daros ese primer título que vamos a jugar, que es el de la Supercopa de España".