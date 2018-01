Borja valora la actitud del grupo

Para Borja Ruiz lo primero es el equipo y tras el parón navideño lo percibe muy fuerte: "Las vacaciones se utilizan para desconectar un poco de toda la rutina que llevas, cuando tienes ya la cabeza en otro sitio; creo que nos han venido bastante bien, y lo cierto es que esta semana se entrenó muy bien, súper bien, y eso se notó en el partido".

No hay más secreto: "Esa es la dinámica al final si es que quieres ganar títulos, entrenar como hemos entrenado esta semana, realmente bien". De ahí la cómoda victoria ante Melilla en el inicio de la segunda vuelta: "Hemos demostrado que el equipo está serio, estamos contentos por el trabajo hecho, creo que se hizo un gran partido a pesar de las condiciones, ya que a ellos les faltaban varios jugadores, apenas había nadie en el pabellón… era un partido feo de jugar, pero al final el equipo lo hizo bien y nos vinimos con muy buenas sensaciones".

Su deseo, pese a las dificultades que ya se conocen por la baja de Jorge Almansa, es el de que "esta semana se siga igual en el trabajo". Respecto a su 'hermano' Jorge, susto y rezo: "Quedé solo rezando, porque se echaba mano en la rodilla, y yo decía 'la rodilla no', por favor".

Sus plegarias fueron escuchadas: "Si es el tobillo, bueno, se recupera algo mejor, pero la rodilla no, rodilla no, rodilla no, yo solo rezando, abajo, todo el mundo allí y yo solo rezando; por suerte fue el tobillo y por suerte también ha sido muy poquito, así que esta semana está recuperándose bien para estar la próxima a tope".

Hay bloque y además había un jugador más señalado que los demás para vivir un gran momento: "Javi Monfort, jugando contra su ex equipo, contra su hermano, sabemos que el protagonismo se lo tiene que llevar él; es un gran jugador que puede sacar un partido así adelante o cualquier otro partido, jugó un partidazo, hizo un montón de puntos con un porcentaje de ataque grandísimo".

Respecto al valenciano, encantando con que "coja más y más confianza, porque nos va a hacer falta", y en sustitución de Almansa entró Slaught: "Los jugadores que en los partidos importantes tienen menos protagonismo, tienen que cogerlo, porque hay que aportar en todos, ya que todos son igual de importantes".