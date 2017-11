Botella medio llena o medio vacía

No creo que a ningún seguidor rojiblanco de pro le falte ilusión por la nueva etapa de Lucas Alcaraz. Quien más y quien menos puede estar de acuerdo o no con la forma de interpretar el fútbol del entrenador nazarí, pero a nadie se le escapa que el triunfo del flamante técnico será el de todos. Tras la inmejorable contribución de Fran Fernández, la papeleta de Alcaraz era menuda. El borrón y cuenta nueva de la afición obviando cualquier atisbo de pasado, con la intención de acentuar lo positivo y atenuar lo negativo, se hizo palpable, pero la realidad se impuso, sin desmerecer el ímprobo esfuerzo del bloque. Desde el once inicial algo chirriaba. Supongo que repetir la alineación de Fran Fernández (con la obligada baja de Morcillo) suponía para Alcaraz un espaldarazo al esquema ideado por el preparador canterano, y por esa misma razón el técnico granadino quiso dejar su marchamo. Verza y Hicham fueron de la partida ante la sorpresa general. El centrocampista salía de una lesión y no estaba para muchos trotes. De hecho disputó un mal partido, refrendado por él mismo en zona mixta, pese a que algunos intentaran convencer al propio actor de que no fue así. Solo su pericia a la hora de lanzar las penas máximas salvó su expediente. Al final, el físico de Verza dijo hasta aquí. Mandi, todo fuerza para desarrollar la idea de Alcaraz, reposaba en el banquillo. A su vez, Juan Muñoz también fue un espectador de lujo, pese a que demostró ante el Zaragoza parte de las habilidades que le llevaron a ser tildado en Sevilla como una de las promesas andaluzas del momento. No obstante, Hicham fue el elegido, disputando como Verza un partido discreto, rayano en la mediocridad. Con ambas rémoras, se defendió un conjunto que ciertamente demostró las intenciones de su nuevo técnico, como juntar líneas, actuar en equipo y mostrarse como un bloque compacto, condición sine qua non para sobrevivir en Segunda. Hasta ahí todo correcto, aunque despistes como el que costó el tanto encajado, con los centrales mirando al tendido, no entroncan con la filosofía de Alcaraz. Por no hablar de la autopista que Nano construyó a los azulgrana. Siguiendo con los brotes verdes, la practicidad del nuevo Almería tiene premio, pero uno espera que Alcaraz no cometa el mismo error que Ramis y no se empeñe en ciertos jugadores, ya que el sistema siempre debe estar por encima de cualquier capricho personal. No conviene olvidar la forma en la que llegó el penalti, con algo de fortuna, y sobre todo la actuación de René, que ciertamente evitó una derrota segura yendo el marcador en contra, con una parada decisiva en un espectacular cara a cara. Tengo la costumbre de no dejarme influir por el resultado y la emoción del momento. Por eso, y por el deseo de que la UDA de Alcaraz sea un rival inhóspito y difícil de batir, expongo sin tapujos la visión de la botella medio vacía, para que en los próximos choques ante adversarios más poderosos, se corrijan los errores de bulto que se tuvieron frente a un filial ciertamente limitado.