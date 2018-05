La pandilla del verano

El sol, a ratos caluroso, se escondía detrás de unas nubes primaverales que venían con ganas de fastidiar el paseo vespertino a los veraneantes que ya se dejan ver por el levante almeriense. Garrucha no tiene prisa, respira un aire de tranquilidad y sosiego donde el estrés no tiene cabida. Miguelico el mudo, mientras conversa con Pedro el rajao de las cosas cotidianas, espera pacientemente en la puerta de la Cafetería Heladería El Califa. Tenía un chapú en Puerto Rey esperando, pero hablar de su buen amigo Rudi siempre es prioritario.

"Últimamente viene menos tiempo que antes, puesto que en el fútbol de élite apenas si hay vacaciones para los entrenadores. Pero cuando está en Garrucha, siempre nos vemos aquí en El Califa. A él y a su familia siempre le gusta sentarse en ese rincón", señala este albañil, que en sus tiempo mozos jugaba al fútbol en la Peña Deportiva de Garrucha con el padre de Rudi, y que tejió tan buena amistad con la familia gracias a las "obrillas y arreglillos que hacía en su casa".

Concretamente, es la cuarta generación de los García que disfrutan del chalet, con aire de tradición pescadora, que se alinean frente a la mar, ayer en calma y azulada a más no poder. Los abuelos de Rudi son los que le otorgaron este don de remanecer del levante almeriense: él era de Garrucha, ella de Mojácar y Francia fue su destino. Las penurias de la Guerra Civil tuvieron la culpa de que el actual entrenador del Olympique de Marsella no tuviera acento almeriense. Bueno, sí que lo tiene, mezclado de forma graciosa y peculiar con el característico tono francés.

Su padre, "un muy buen futbolista que jugó en Francia" en el Sedan y que echaba pachangas con los chavales de su edad en las tardes calurosas tardes veraniegas garrucheras según recuerda Miguel, traía de vacaciones a la familia García en época estival. Desde chico, a Rudi le apasionaba el balón y se iba al campo de tierra de Garrucha a ver jugar a su padre y a su pandilla: Pedro el de la Locadia, Pedro el rajao, Pascual el rajao, Dani el pichino, Miguelico el mudo... "Era un chiquillo, pero ya demostraba que era muy bueno con el balón. Recuerdo que algunos le tenían envidia a Rudi y le daban bastante patadas pese a ser más joven que nosotros. Lástima que se lesionase de la rodilla. hubiese sido un muy buen futbolista", se lamenta Miguel, que recuerda sin pestañear todos los detalles, mientras El Califa se comienza a llenar para el café tardío o el último carajillo antes de la cena.

Una foto de Rudi, por supuesto dedicada, y un banderín de la Peña Deportiva Garrucha, decoran la barra. Precisamente con la camiseta con la equipación del conjunto blanquinegro entra el joven Juan, acompañado de su tío Antonio González. Como ve a Miguel con una camiseta del Lille y otra de la Roma, intuye sobre quién versa la conversación. "A Rudi lo qureremos mucho por aquí, él suele venir a El Califa siempre que está por aquí. Nosotros nos juntamos a ver el fútbol aquí, es nuestro centro de reunión", explica. ¿Y a quién animarán los garrucheros en la final de la Liga Europa? "Yo le deseo toda la suerte para el futuro, pero quiero que gane el Atlético porque es un equipo español", se sincera Antonio, sentado frente a la mesa en la que suele cenar Rudi, ante la televisión que emite un partido en diferido del PSG, rival liguero del Marsella.

Miguelico el mudo, sin embarbo, no opina lo mismo. "Por supuesto que quiero que gane Rudi. Soy del Barcelona y no quiero que gane ningún equipo de Madrid nada, ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid", dice con una sonrisa, pero seguro de sus convicciones. Gane o pierda el Olympique, se celebre más o menos el éxito finalista de este oriundo garruchero, lo que sí tienen claro la gente de su pandilla es que en la Liga Española hace falta un entrenador así: "Ya estuvo cerca de fichar por el Valencia, pero al final no pudo ser. Ojalá dentro de poco lo podamos ver por aquí cerca, yo iría al estadio", desea de corazón Miguelico, cuyo mote para nada se corresponde con su labia, antes de despedirse con otro deseo: "Ojalá venga más a menudo a Garrucha, es una persona excelente".