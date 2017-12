Brega y dureza en Alcorcón

Mariano González Maroto, Nano, daba ayer tras el entrenamiento matinal su versión de lo que les espera el viernes en Santo Domingo para despedir 2017: "Irnos con un buen cierre al año es lo que queremos todos, sobre todo por la buena dinámica que venimos trayendo. Lo más importante es intentar mantener la portería a cero. Va a ser un partido de mucha brega y dureza, pero el equipo está preparado para ese tipo de duelos".

El equipo ha experimentado un evidente cambio de sistema de juego en el que se priman las transiciones rápidas y el juego directo sobre la posesión, norma obligada en la anterior etapa, y el lateral zurd malagueño considera que ha sido para bien a tenor de la reacción experimentada: "Soy partidario de que tienes que ir a lo efectivo, no quiero decir que la forma de juego con Ramis no fuera correcta, manteníamos la posesión, pero no teníamos claridad arriba y nos hacían goles con facilidad. Ahora con Lucas es todo lo contrario, parece que le dejamos la posesión al rival y eso no quiere decir que no intentemos jugar, sino que tenemos una manera más clara de recuperar tras pérdida para lanzar a los bandas y al delantero. Sale bien y la reacción del equipo es la correcta. En Alcorcón se presenta un partido de balones largos y el equipo está listo".

La clave para el malagueño volverá a estar en intentar mantener la portería a cero a la espera de cazar alguna ocasión en la parcela ofensiva: "He tenido la oportunidad de jugar varios partidos contra el Alcorcón y será un choque de balones aéreos y largos buscándote las espalas porque tienen jugadores rápidos arriba. Habrá que estar muy atentos y cometer los mínimos fallos porque ellos juegan su baza de jugar en su campo y, si se ponen por delante, amarrar el resultado. Si mantenemos la puerta a cero, alguna vamos a tener".

Indiscutible desde su llegada en el carril zurdo de la zaga rojiblanca, Nano pasará a ser agente libre a partir del próximo mes de enero, coincidiendo con la apertura de la ventana invernal de fichajes, ya que firmó por dos campañas y su contrato expira el próximo mes de junio, por lo que espera tratar su futuro en breve con la dirección deportiva.