...y también a la semifinalista

La tercera almeriense que estuvo presente en Tenerife en la Copa de la Reina fue la opuesto del Cajasol, Marta Ruano. Campeona de Andalucía en categorías de base varias veces y con cuatro participaciones en el Campeonato de España, empezó a jugar en Suerliga-2 con 18 años y estuvo durante tres temporadas en el AVG 2008 almeriense, antes de marcharse a Mairena (Sevilla), en su primera experiencia fuera de casa.

En este torneo copero el conjunto sevillano estuvo a gran nivel, pero cayó en semifinales ante el campeón Logroño. "Fue algo muy especial, nuestra participación ya fue una sorpresa pues somos un equipo nuevo en la Liga Iberdrola, pero plantarnos en semifinales y ante un rival como es Logroño fue increíble. Todas las jugadoras salimos muy contentas tanto por el juego como por el cariño del publico que nos llevamos", apuntaba la jugadora zurda, contenta por haberse visto las caras con sus paisanas Amelia y Ana en semifinales: "A ambas las conozco, con Amelia he jugado muchos años en el mismo equipo desde categorías base y ahora la considero una gran amiga. Con Ana no he tenido tanto trato ya que ella es menor, pero también la considero una gran jugadora".

En su debut en la máxima categoría del voleibol femenino nacional, Marta tiene claro que debe seguir progresando. " Mi experiencia este año en Cajasol está siendo de aprendizaje, es mi primer año en la Liga Iberdrola y como tal, me ha costado adaptarme al ritmo de competición y entrenamientos, así como a mi nuevo puesto, ya que siempre he sido central", explica la exjugadora del AVG 2008, uno de los clubes punteros de Almería, que lleva temporadas trabajando y soñando con llegar a la máxima categoría: "Creo que sí puede ser posible y que no está tan lejos. El AVG 2008 sigue militando en la Superliga Femenina 2, este año ha estado los puestos altos de la clasificación e incluso ha luchado por meterse en la Copa Princesa y en los play off. Si siguen trabajando en esta línea y con la ayuda de sus sponsor, ¿por qué no soñar con un ascenso?".