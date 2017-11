Buffon, el adiós a dos décadas

La última vez que Gianluigi Buffon se quitó los guantes como portero de Italia no fue para levantar una copa, sino para secarse las lágrimas. El legendario portero de 39 años se despidió del fútbol internacional con un sabor más que amargo. Buffon buscaba convertirse en el primer jugador de la historia en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo. No habrá récord, porque el portero puso fin a su etapa de azzurro tras 20 años.

Sus declaraciones al final del partido, llorando y pidiendo perdón, encontraron compasión en los diarios. "El hecho de que algo tan traumático como ver a Italia fuera de un Mundial en 60 años no haga mella en su carrera dice mucho de su grandeza", apuntó The Independent.

Un disparo de Johansson desviado por De Rossi en Estocolmo fue el último gol que concedió Buffon en 175 partidos con La Nazionale. Ningún futbolista europeo jugó más partidos con su selección, quedándose a nueve del récord mundial, en posesión del egipcio Ahmed Hassan.

"Lo sentimos mucho, hemos fracasado. Me duele mucho que mi último partido oficial coincida con la no clasificación para el Mundial", dijo Buffon quitándose las lágrimas de los ojos después del 0-0. "No me gusta verte así", tuiteó entonces Iker Casillas, el otro gran portero de su generación.

La carrera internacional de Buffon acabó, curiosamente, muy lejos de su portería. Estaba en el área rival, intentando rematar un córner que forzara una prórroga.

Esa trayectoria había comenzado en octubre de 1997, en un duelo ante Rusia por la repesca al Mundial de Francia 1998. Lo que siguió fue un viaje larguísimo por cinco Mundiales y cuatro Eurocopas. Italia despidió ayer a la leyenda. "Las lágrimas del capitán son las lágrimas de todos los hinchas italianos", resumió Tuttosport.