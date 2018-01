El CD Ejido cae por 3-0 en el Nuevo Vivero

Comenzó muy metido el conjunto de Alberto González, que en dos minutos ya había llegado dos veces al área de su rival, aunque sin crear demasiado peligro. En el 8’ volvía a enseñar los dientes el equipo almeriense, en una gran jugada de Paquito, cuyo centro cazó Velasco y su disparo se marchó a saque de esquina. dos minutos después, Paquito rascó otro saque de esquina, instantes después de que los pacenses firmaran su primer acercamiento claro en un disparo desde la frontal de Gabri que salió fuera. Sin un dominador, aunque con un cuadro visitante con algo más de mordiente, la igualdad reinaba sobre el terreno de juego y en el marcador.En el 34’, Lolo González recuperó un buen balón e inició una jugada colectiva que finalizó con disparo desviado de los celestes, que a falta de un minuto para el final de la primera parte gozaron de un nuevo acercamiento en una falta botada por Rodri que Javi Hernández no logró cabecear con fuerza. El partido entró en una dinámica descontrolado y sin ocasiones claras, con dos equipos condicionados por el fuerte viento que se marcharon al vestuario con el empate inicial. Tras la reanudación, el duelo se puso de cara para los locales en el 46’, en un córner botado por Ruano al primer palo donde estaba Javi Rey, que peinó con la cabeza al fondo de la portería. Pudo llegar el segundo del Badajoz en 49’, en una jugada personal de Álex Rubio que acabó con un derechazo desde la frontal que despejó Cristian. Los ejidenses estaban muy tocados ante un rival crecido desde que hizo el 1-0. A pesar de ello, los de González rozaron el empate en un remate de cabeza de Corral en el 67’ que se fue fuera por muy poco. Y del posible 1-1, se pasó al 2-0. Fallo defensivo del CD El Ejido que aprovechó Álex Rubio para robar una pelota en buena posición y dársela a Eloy Jiménez, que marcó a placer en el 69’. Trató de reaccionar el equipo almeriense, pero no encontraba el camino hacia la portería defendida por Pol. El Badajoz estaba realizando una gran segunda mitad en la que aprovechó sus mejores ocasiones y que cerró con el tercer tanto en el 74’, obra de Ruano. Dura derrota para un CD El Ejido que hizo una mala segunda parte y pagó muy caro sus errores ante un rival que no perdonó.