El CD Ejido empata en Almendralejo

El CD El Ejido se adelantaría en el marcador a los dos minutos, con un gol de Velasco, que se aprovechó de un rechace y de la empanada defensiva local, para hacer subir el 0-1 al marcador. El duelo pintaba muy bien para los foráneos.Fue un espejismo. A los celestes les duró la alegría solamente un minuto, que fue lo que tardó el Extremadura en reaccionar. Contragolpe azulgrana por banda izquierda, donde estaba ubicado el lateral canterano Eppy, que acabó en un gran centro de Jairo al corazón del área para que Enric Gallego impusiera las tablas en el marcador con un certero cabezazo que despistó a Cristian Arco. 1-1 y otra vez a empezar en un encuentro que se jugó a un gran ritmo en sus primeros minutos, como si el crono estuviese en el 80’. En el 5’ la tuvo Pino, que volvía a sacar provecho de una vulnerable zaga extremeña, pero Manu García, exejidense, sacó una mano salvadora.Empezó a pasarlo mal un CD El Ejido que sufrió muchísimo durante la primera media hora con la presión de los atacantes locales, sobre todo del catalán Enric Gallego, que volvió a probar suerte en el 11’. No obstante, los almerienses rozaron el segundo, en un cabezazo de Lolo González en el 18’ que un defensor sacó bajo palos. En el 31’, el mediocentro celeste lo intentó con un disparo flojo y lejano que paró sin problemas el meta de casa. Parecía que el Extremadura perdía fuelle en ataque, pero en la recta final del primer período activó el zafarrancho de combate y cerca estuvo de voltear el marcador en un disparo de Jesús Rubio ante el que Cristian se lució. La jugada se inició en un robo de balón de Gallego a Mango, que no estaba teniendo su día. Tras la reanudación, al pasar unos primeros minutos de juego igualado, los de González volvían a adelantarse en el marcador en el 53’ al señalar el colegiado pena máxima a favor de los celestes tras hacer Zarfino un penalti tonto sobre Velasco, al que agarró con las dos manos pese a estar en celeste con pocas posibilidades de crear peligro inminente ante la meta de Manu, que nada pudo hacer para atajar el 1-2, obra de Lolo González, que sigue como pichichi del conjunto ejidense y ya suma nueve dianas en los que va de curso, siendo su sexto desde los once metros. pero de nuevo se repetiría la misma historia de la primera mitad. Con el sabor de la celebración del tanto aún en la boca, los ejidenses encajaron el segundo, firmado por Enric Gallego, que remató un córner casi bajo palos ante la mirada de una muy poco contundente defensa visitante. Los del Poniente pidieron falta sobre Cristian Arco del ariete local, pero el árbitro dio el gol por bueno.El Extremadura tiró de pundonor hasta el final de un choque que se volvería eléctrico, pero en el que los ejidenses necesitaban alternativas en ataque, ya que estaba perdiendo mucha presencia arriba. Finalmente no lo encontró, ya que el CD El Ejido decidió dejarse la piel para conservar por lo menos un punto ante un oponente muy crecido que las tuvo de todos los colores. A pesar de ello, los celestes todavía tendrían sus opciones, a la contra y en varias jugadas a balón parado, como el lanzamiento de falta de Lolo González, tras tocarla Alfonso, que hizo precisa la estirada de Manu al palo largo para evitar el 2-3 en el 70’. Martín Vázquez puso toda la carne en el asador dando entrada a Willy, Valverde y Kike Márquez, y se notó muchísimo. Le costó sudor y lágrimas a los ejidenses llevarse un punto del Francisco de la Hera, pero en esta ocasión, los almerienses, quitando algún que otro despiste, sí estuvieron a la altura en labores defensivas. El CD El Ejido acabó defendiendo con todo un punto muy valioso que deben hacer bueno en Melilla.