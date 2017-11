El CD Vera aumenta su distancia en el liderato

El CD Vera encara su segunda semana consecutiva en el liderato después de empatar 2-2 en la Ciudad Deportiva de Viator y de aprovecharse del tropiezo de una Peña Deportiva de Garrucha que cayó por 0-4 ante el Huércal y sufrió su segunda derrota seguida. Con estos resultados, los veratenses aumentan en un punto su ventaja desde la primera posición, ya que ahora se alejan cuatro puntos del conjunto garruchero, que sigue en la segunda plaza pero con los huercalenses y el Plus Ultra pisándole los talones. La igualada en casa de los del Bajo Andarax deja a los veratenses aún como único equipo de la Primera Andaluza de Almería que aún no sabe lo que es perder y su colchón de puntos con respecto a sus perseguidores le permite tener todas las papeletas para acabar esta primera vuelta de la competición, a la que le quedan dos jornadas solamente, ocupando un liderato al que ya solo podrían aspirar en las próximas dos semanas garrucheros y huercalenses, aunque para eso los del Levante tendrían que perder ante el Cuevas en casa y en el feudo del Mojácar. También cabe destacar que el Plus Ultra encadenó su cuarta victoria y ya está en el cuarto puesto de una clasificación en la que ya empiezan a notarse algunas brechas.