Carencia de un '11' estable

El conjunto ejidense ha tenido desde que comenzó la presente campaña, y tiene aún, varios frentes abiertos que le están impidiendo encontrar la comodidad en una competición liguera en la que, sin embargo, se mantiene entre los diez primeros equipos del Grupo IV de la Segunda División B. A la mala fortuna que tuvo con los casos de Jefferson, Oldoni y, posteriormente, Hakim, que dejaron al cuadro celeste huérfano de delanteros centro en el primer tramo de la campaña, se une, además de haberse visto perjudicado claramente por el arbitraje en varios partidos, la dificultad que tiene Alberto González para dar con un once inicial de garantías, ya que aún no ha repetido uno en lo que va de temporada.

No ha sido capaz el técnico malagueño de dar continuidad a un equipo titular, de tener una base sobre la que forjar el juego y la fortaleza de un equipo que de una semana a otra ha estado mostrando numerosos cambios. El entrenador celeste se vio obligado a probar distintos caminos durante la primera vuelta hasta que llegó Samu Corral como referencia ofensiva. Apostó por Carralero y, durante algunos duelos, por Javilillo como nueves, provocando que también hubiese modificaciones en ambos extremos. Para colmo, las lesiones, al igual que el pasado curso, tampoco están respetando a la plantilla del técnico de la Costa del Sol, que ha visto pasar por la enfermería, y durante un numero de semanas considerables, a jugadores clave de su plantel y de ese once que tanto ansía fortalecer, como son Álvaro Ocaña, Alfonso, David Fernández o Echu. Por suerte, González ha tenido siempre fondo de armario, aunque no siempre le ha dado el resultado esperado.

También destaca la rotación en portería, con Gianfranco y Cristian Arco, aunque el mister celeste está apostando más últimamente por el argentino. Tras la mala racha sufrida a mitad y finales de enero, el entrenador de Málaga volvió a probar nuevos sistemas sobre el terreno de juego, cambiando a varios jugadores de posiciones a la espera de dar con la tecla, de encontrar ese once que le garantice éxito y al que poder dar continuidad, siempre y cuando las lesiones o las sanciones le dejen.