Al César lo que es del César

El equipo de El Perdigal-Trabucco, en representación de España, hizo historia hace unas semanas en Italia al proclamarse por segundo año consecutivo vencedor en un Campeonato del Mundo de Surfcasting, que tuvo lugar del 19 al 26 de mayo sobre las arenas de la localidad calabresa de Catanzaro. A nivel de clubes, nunca antes se había revalidado un título, por lo que los almerienses se han convertido en pioneros al prolongar, un año más, su hegemonía en dicha disciplina. Formado por Miguel Ángel Hernández, Adrián Alcaraz Prado, Antonio Alcaraz Prado, Fernando Salvador Barranco, Francisco Miguel Rodríguez, Joaquín Salvador Barranco y Jerónimo Ramón Vera, el club almeriense impuso su ley y repitió la gesta lograda en 2017 en tierras francesas, escenario donde el año que viene lucharán por obtener su tercer entorchado mundial en una modalidad, la de lanzado al oleaje desde la playa, en la que son una referencia actualmente.

"Nosotros en España tenemos mucho prestigio en esta disciplina y ahora a nivel mundial también. Hay otros equipos que son como selecciones, con gente de diferentes ciudades, pero nosotros tenemos la suerte de que somos de Almería todos, que llevamos pescando juntos desde hace muchos años y entrenamos muchas horas", comenta Jerónimo, dependiente de la tienda DeporPesca desde hace más de una década. A sus 26 años de edad ya es, junto a sus otros seis compañeros, bicampeón del mundo, algo que no es nada fácil, por lo que recalca que "detrás de todo esto hay muchas horas entrenamiento, preparativos, se te va mucho dinero. Son muchos días de competición y nos fuimos quince antes para reconocer el terreno, dormir, comer, el material es caro... Siempre vamos con el escudo de Almería, Diputación, ayuntamiento y patrocinadores te ayudan, pero siempre pones mucho también de tu bolsillo y nosotros somos simples trabajadores".

Están clasificados para el Mundial 2019 en Francia, donde en el año 2017 lo ganaron por primera vez

Pese al gran esfuerzo económico propio y el que supone el tener que ir tocando cada año las puertas de las administraciones públicas en busca de un apoyo que se ha ganado a pulso, para el equipo almeriense merece la pena participar en la máxima competición, porque además de la consecución de un título de gran prestigio, "conoces a mucha gente, siempre aprendes de personas de otros países, aprenden contigo. Tenemos muchos amigos italianos. Durante la competición hay mucho pique, pero todo es sano". Y es que El Perdigal-Trabucco, es el gran rival a batir. Francisco Hernández quedó en primera posición en individual, Fernando Salvador como segundo y Antonio Alcaraz logró la pieza más grande, una araña de 35 centímetros. "Hemos hecho historia, hemos ganado dos mundiales seguidos, algo que no había hecho nadie. A veces es importante el factor suerte, pero tienes que saber sacar los peces, cada uno come diferente, llevamos unos 250 o 300 aparejos. Es muy difícil lo que hemos conseguido", admite Jerónimo, que lamenta que la práctica de la pesca haya ido a peor, "porque cada vez te lo ponen más difícil y en las tiendas se nota". Recalca que "es un deporte sano, no molestas a nadie y dejas todo limpio. Quien compite no deja las playas sucias, esos son los domingueros".

Así de claro se muestra este joven dependiente de tienda que, junto con un contable, un albañil, un informático, dos agricultores y un instalador, conquistó en Italia un nuevo cetro mundial con el que posaron ante el mismísimo Coliseo de Roma, para dejar claro que al César lo que es del César, y que Almería, provincia de la que asegura que "estaría más que de sobra preparada para coger un Campeonato del Mundo, porque somos mucho más organizados y aquí tenemos un entorno propicio", sigue extendiendo su imperio en el surfcasting y que espera mantenerlo a salvo durante mucho tiempo. El Perdigal-Trabucco ha vuelto a dejar el nombre de su tierra en lo más alto y ya tiene entre ceja y ceja luchar por otro Campeonato del Mundo en 2019 en Normandía. Que no haya dos sin tres.