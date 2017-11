Entre Chema y el Anexo

Posiblemente sea el peor campo de toda la provincia de Almería, porque no está pensado para jugar, sino para entrenar, pero es la guarida del filial. De este filial porque otras temporadas no se ha adaptado tan bien a este terreno de juego. Los de Fran Fernández se reencontraron ayer con la victoria después de una pequeña mala racha que, curiosamente, ha coincidido con las semanas en las que no ha podido jugar en el Anexo por tareas de resiembra. Vuelta al campo que hay debajo del Mediterráneo y vuelta a la victoria.

Y lo hizo con un partido soberbio de Chema, un zurdo atrevido y de calidad ilimitada al que si la cabeza no le falla, ya se puede estar preparando el primer equipo para hacerle un buen contrato porque hace años y años que en Almería no hay un jugador con tantas virtudes en esa línea entre la construcción y el ataque en la que sólo saben vivir los fueras de serie.

Primero clavó una falta al borde del área y después se aprovechó de un rechace para hacer el segundo y finiquitar el duelo.