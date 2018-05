Clara Domingo logra la medalla de bronce en el Campeonato de España Escolar de Judo

Los niños y jóvenes de las escuelas deportivas municipales no paran de dar alegrías. En esta ocasión han sido los judocas que forman parte de la EDM Mytos, que han logrado diez medallas en el Campeonato de Andalucía Infantil (sub 15) y Cadete (sub 18), celebrado en la localidad de Torremolinos (Málaga), y una de ellas, Clara Domingo ha sido medalla de bronce en el Campeonato de España Escolar. Miguel Ruiz Clemente, presidente del club, afirma que “hemos acudido al andaluz con una amplia representación de 19 participantes y el resultado ha sido magnífico para Almería: diez medallas y cinco de ellos han acudido a la competición nacional, donde Clara nos ha dado una gran alegría”. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, felicita a la EDM Mytos. “Los resultados son fruto del buen trabajo que realizan a lo largo del año”.

El Campeonato de España Escolar se celebró los días 4, 5 y 6 de mayo en Talavera (Toledo), con presencia de Clara Domingo, Sara Carrión, Sara Cruz, Rafa Rubio y Jairo Giménez, de la EDM Mytos. La competición comenzó el sábado con la categoría Cadete (sub 18), en la que el Club Mytos estaba representada por Clara Domingo, pasada subcampeona de España Sub 15, la cual se estrenaba en el categoría sub 18. El sorteo le emparejaba en el primer combate con la representante de Baleares, a la que consigue derrotar antes de que acabe el tiempo reglamentario por Ippon. En segunda ronda se medía a la representante gallega, actual campeona de España cadete, en un combate muy igualado que la gallega consigue vencer por una puntuación.

A partir de ese momento comenzaba la repesca para Clara Domingo, con el fin de poder optar a la medalla de bronce, y el primer combate de repesca lo disputó con una representante madrileña, a la cual consigue vencer con autoridad por Ippon. El siguiente combate de repesca le enfrentó contra Cantabria, a la que ganó por una luxación de codo que le hizo abandonar el combate. La medalla de bronce se la disputó contra una representante madrileña en un combate muy igualado que llegó al Golden Score (finalizado el tiempo reglamentario en igualdad, comienza una prórroga en la que el primero que consiga puntuar gana el combate). Clara consiguió marcar con un movimiento de contra, logrando así la medalla de bronce.

El domingo, tuvo lugar la competición Sub 15, en la que Rafa Rubio no pudo pasar de la primera ronda. Sara Carrión y Sara Cruz conseguirían superar la primera ronda, cayendo después en la segunda, no optando a repesca. Jairo Jiménez, se plantaba en cuartos de final tras ganar dos combates, y un error en el tercero que le daba pase a semifinales, le dejó en la repesca, en la que no pudo vencer al riojano y quedando así fuera de las medallas.

Para llegar al Campeonato de España, en el mes de abril los judocas del club Mytos tuvieron que pasar antes por la competición andaluza, celebrada en Torremolinos (Málaga), con nada menos que diez medallas: cuatro oros, tres platas y tres bronces.

Campeonato de Andalucía

En categoría Cadete, Clara Domingo fue medalla de oro (-44 kg.) y Alejandro Piñero logró un bronce ( -90 kg). En Infantiles, oro por parte de Sara Carrión (Fem -36kg), Rafa Rubio (Masc -46kg) y Jairo Giménez (Masc -60kg). Lograron medalla de plata, Lucia Merino (Fem -40kg), Sara Cruz (Fem -44kg) y Kiko Herguido (Masc -55kg). Y bronce para Bea Cortes (Fem +63Kg) y Alejandro Caparros (Masc -46Kg).

La jornada comenzó con la categoría Cadete en la que el club Mytos estaba representado por Jose María Amutio (Masc -66kg) que no pudo pasar de octavos de final, quedando fuera de las medallas. Alejandro Piñero (Masc -90kg) consiguió una meritoria medalla de bronce, ya que es de los más jóvenes de la categoría.Otra debutante en la categoría fue Clara Domingo (Fem -44Kg), pasada subcampeona de España Sub 15, la cual se estrenaba esta temporada en categoría sub18, midiéndose con deportistas de hasta dos años mayor que ella. Clara se deshizo de todas sus rivales proclamándose campeona de Andalucía, y accediendo así al Campeonato de España. En la jornada de tarde tocaba el turno para los Infantiles (Sub 15) los cuales coparon los podios en ocho ocasiones.